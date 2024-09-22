Цією ракетою лякав Медведєв. Що не так із 'Сарматом', який вибухнув у РФ

"Сармат" часто фігурує у заявах російських політиків, щойно справа доходить до "ядерних" погроз на адресу Заходу.

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Сармат вибухнув на космодромі "Плісецьк" / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Ще один пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" у Росії став для російської пропаганди провальним. Напередодні з'явилися підтвердження, що четвертий за рахунком пуск цієї ракети не відбувся - боєприпас вибухнув просто на майданчику космодрому.

"Сармат", до речі, вже багато років миготить в ефірах росТБ. Ця ракета розрахована на несення ядерної боєголовки, а завдяки характеристикам за дальністю, запевняють кремлівські рупори, може дістати до берегів самої Америки.

І тут іронічно звучить старий коментар тієї самої пропагандистки Маргарити Симоньян, яка запропонувала колись скинути ядерну бомбу на Сибір.

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Главред зібрав усі подробиці вибуху, що стався на космодромі "Плесецьк". Читайте також, про які дефекти ракети замовчує путінська преса.

До пуску справа навіть не дійшла

Подія на полігоні в Плисецьку пройшла б непоміченою, якби не "очі" незалежних OSINT-аналітиків. Ті не просто розповіли, а й показали супутникові кадри ймовірного вибуху "Сармата".

Щоправда, цікаво інше - ракета вибухнула не під час її пуску, а в шахті, залишивши величезний кратер і зруйнувавши частину випробувального майданчика.

Вибухнути могло рідке ракетне паливо в процесі заправки, тобто до самого запуску справа могла просто не дійти.

Ракета Сармат - у чому проблема

Слід зазначити, що 4 з 5 спроб випробувати ракету "Сармат" були провальними. Це, м'яко кажучи, трохи дивно - враховуючи, як російська пропаганда вихваляє вітчизняну розробку.

Останній гучний інцидент трапився якраз перед візитом Байдена до Києва. Росія, демонстративно відзвітувавши Вашингтону про "ядерні випробування", тієї ж миті зганьбилась - політ ракети виявився невдалим, але за цим спостерігав увесь світ.

Ракета Сармат - усе, що відомо / Скриншот відео МО РФ

Експерти уже давно ставлять питання, у якому стані перебувають російські міжконтинентальні балістичні ракети, що запускаються з шахт. Раніше - до війни 2014 року - ці шахти обслуговував український "Південмаш". Але після подій у Криму і на Донбасі росіяни, звісно, залишилися без техпідтримки.

Розробку самої ракети почали заради заміни старого ракетного комплексу "Воєвода". Аналітики називають її ще "сирою", але Кремль, схоже, поспішає модернізувати ядерні сили і піднести чергову "перемогу" своєму електорату.

За словами експерта Петра Черника, до 40% комплектуючих цих ракет - це комплектуючі західних країн. І саме тут криється головна "біда" для "Сарматів" - Росія вкотре доводить, що без підтримки західних технологій не може повністю реалізувати свій оборонно-промисловий проєкт.

Сармат - характеристики

Маса - близько 200 тонн.

Довжина - понад 35 м.

Заявлена дальність польоту - понад 18 тисяч км.

Діаметр - близько 3 м.

Ракета нібито може нести до 10-15 головних частин, що розділяються, з ядерним зарядом до 50 мегатонн. Чи правда це - невідомо, адже кількість вдалих випробувань можна порахувати на пальцях однієї руки.

Головна лякалка Москви

Медведєв пригрозив ядерним ударом / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Останніми роками найбільше про "Сармати" згадував Дмитро Медведєв - саме йому російська пропаганда викроїла роль такого собі блазня з "ядерним" батогом.

Ледь що - і Медведєв одразу ж погрожує, як Росія застосує ядерну бомбу по Україні чи Заходу. "Сармати" в цих "кричалках" відігравали важливу роль.

А ось буквально нещодавно, 19 вересня, спікер Держдуми В'ячеслав Володін навіть натякав, що Москва може зважитися на удар "Сарматом" по будівлі Європарламенту, коли той закликав Захід зняти обмеження для України на далекобійні удари по Росії.

Путін теж неодноразово звітував про перебіг випробувань ракет, таким чином тиснучи на "технарів" швидше розібратися з проблемами.

Експерт "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець припустив, що низка невдач із "Сарматами" в підсумку сильно вдарить по "ядерній величі" кремлівського режиму.

"Йдеться про цілком реальні фундаментальні зміни в глобальному геополітичному становищі РФ, де стан їхнього "ядерного аргументу" - ключовий фактор", - висловився він.

Хто такий Костянтин Машовець Військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Збройних сил України, експерт з питань оборонного планування, застосування військ і розвитку ЗСУ. Брав участь в АТО на Донбасі.

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