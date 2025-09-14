Особистий ворог Лукашенка: стало відомо, хто кинув виклик білоруському диктатору

Після того, що сталося, з Миколою Статкевичем може статися все що завгодно, не виключає Павло Усов.

Олександр Лукашенко розправляється з опонентами в Білорусі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Важливе із заяв Усова:

Для Лукашенка Статкевич - це особистий ворог

Після того що сталося, зі Статкевичем може статися все що завгодно

Керівник Центру політичного аналізу та прогнозу, доктор політичних наук Павло Усов прокоментував відмову політв'язня Миколи Статкевича брати участь в обміні та його бажання залишитися в Білорусі.

"За даними, які передають його співрозмовники, він заявив: "Мені Лукашенко не указ, я залишуся зі своїм народом". Після кількох годин переговорів і тиску з боку бойовиків Лукашенка, його, очевидно, було вивезено назад до в'язниці", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

За його словами, для Лукашенка це дратівливий фактор, тим більше що Статкевич для нього - особистий ворог.

"Його дії часто непередбачувані, що раніше також викликало роздратування у Лукашенка. Той факт, що його занесли до списку на звільнення, свідчить про те, що прізвище Статкевича було частиною угоди про переговори. Чи зірве це подальші угоди? Я думаю, що ні. Можливо, це на якийсь час заморозить процес, але не зірве його в кінцевому підсумку. Тому що Лукашенко отримує очевидні дивіденди - як політичні, так і в питанні санкцій, повертається його суб'єктність", - вважає він.

На думку співрозмовника, після того що сталося, зі Статкевичем може статися все що завгодно.

"Можливо, ситуація з іншими політичними ув'язненими - наприклад, Навальним - також зміниться, але просто зараз із ним нічого не станеться. Незважаючи на те, що за кілька днів перед цими подіями в Могильовській в'язниці знайшли повішеним одного з політв'язнів, це не зірвало угоду з боку США, хоча подія більш значуща. Розслідування не велося, що показує спроби влади Білорусі приховати ситуацію. Таким чином, я думаю, що поки що зі Статкевичем нічого не трапиться (сподіваюся, що і потім теж), оскільки обидві сторони - американська і білоруська - зацікавлені, щоб процес тривав. Тому, можливо, наступна група політичних в'язнів не буде такою статусною, і влада РБ перестрахується: запечатає вагон, посилить охорону, щоб на нейтральній території більше не виникали критичні ситуації, - додав Усов.

Путін "підставив" Лукашенка: думка експерта

Доктор політичних наук і керівник Центру політичного аналізу та прогнозу Павло Усов висловився з приводу атаки російських безпілотників на територію Польщі, яка сталася на тлі звільнення політв'язнів режимом Олександра Лукашенка.

Він задався питанням, чи не була ця атака спробою Москви зірвати або загальмувати початок процесу звільнення ув'язнених, завдавши удару по країні - члену НАТО.

Окремої уваги, за словами Усова, заслуговує той факт, що білоруська влада заздалегідь попередила Польщу про можливі прольоти дронів зі своєї території, що раніше ніколи не практикувалося.

Раніше повідомлялося, що 52 колишніх політичних в'язнів у Білорусі безпечно перетнули литовський кордон. Серед звільнених було шестеро литовців, а також громадяни Великої Британії, Латвії, Польщі, Німеччини та Франції.

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 вересня російські безпілотники атакували Польщу. За даними Der Spiegel, головною метою став логістичний центр НАТО в Жешуві, який забезпечує західні поставки озброєння для України.

Нагадаємо, Главред писав, що ще 2020 року колишній заступник Державного секретаря США Стівен Біген закликав Білорусь звільнити всіх політв'язнів, адже країна-поплічниця Росії грубо порушує права людини.

Про персону: Павло Усов Павло Усов - білоруський політолог, родом із Могильова. Випускник історичного факультету Могильовського держуніверситету, пізніше навчався в аспірантурі БДУ і продовжив наукову кар'єру в Польщі, де захистив докторську дисертацію. Директор Центру політичного аналізу та прогнозу (Польща). У публічних виступах він регулярно критикує режим Олександра Лукашенка, аналізує відносини Мінська і Москви, а також дає прогнози щодо політичної ситуації в регіоні. Часто виступає в українських та європейських медіа як коментатор з питань білоруської внутрішньої політики, міжнародних відносин, ролі Лукашенка, а також взаємодії Білорусі з Росією, ЄС, США та Китаєм. Його спеціалізація - авторитарні режими, політичні трансформації, гібридні війни, інтеграційні процеси Росії та Білорусі.

