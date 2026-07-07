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Путін йде на відчайдушні кроки: ISW розкрив мету Кремля перед самітом НАТО

Дар'я Пшеничник
7 липня 2026, 09:31
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Кремль намагається видати Україну за головну перешкоду для миру напередодні саміту НАТО в Анкарі.

Путін йде на відчайдушні кроки: ISW розкрив мету Кремля перед самітом НАТО
У Путіна почалась істерика через нову зустріч Трампа і Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Головне з новини:

відео дня
  • Кремль розгорнув кампанію перед самітом НАТО
  • Держдума звинуватила Україну в зриві переговорів
  • Трамп зустрінеться із Зеленським в Анкарі

Російська влада напередодні саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі, розгорнула дипломатичну та інформаційну кампанію, намагаючись видати Україну за головну перешкоду на шляху до завершення війни. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву першого заступника голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексія Чепи, який відкрито спробував перекласти відповідальність за дипломатичний тупик на Київ.

"Україна має бути готова до переговорів", - заявив Чепа.

Навіщо Кремлю ця риторика

За версією ISW, подібні заяви не є випадковими - вони вписуються в ширшу стратегію, спрямовану на роботу з міжнародною аудиторією до ключових дипломатичних подій. Мова йде про спробу сформувати вигідну для Москви картину подій ще до того, як Вашингтон і європейські партнери зможуть посадити Путіна за стіл переговорів.

Дипломатична активність Кремля пов'язана зі спробою спотворити реальний стан справ на фронті та нав'язати адміністрації Дональда Трампа власні умови, вважають аналітики Інституту.

Дзвінки лідерів напередодні Анкари

Тема завершення війни вийде на новий рівень уже цього тижня - Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Зеленським під час саміту НАТО. Перед цим обидва лідери, українського й російського напрямків, окремо контактували з Білим домом.

Зеленський і Путін провели окремі телефонні розмови з Трампом, привітавши його з 250-річчям незалежності США 4 липня. Український президент повідомив, що під час розмови сторони обговорили ситуацію на фронті.

"Є реальна перспектива припинення цієї війни", - заявив Зеленський, додавши, що обговорення цього питання продовжиться під час саміту НАТО в Анкарі.

Мирні перемовини - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Франції. Вона відбулася у межах міжнародного саміту G7, де сторони обговорюють ключові безпекові та політичні питання. Участь у переговорах також взяли державний секретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умєров.

Напередодні 14 червня Зеленський провів "чудову розмову" з Трампом, під час якої вони детально обговорили ключові питання війни та можливості наближення миру. Президент України також привітав американського лідера з 80-річчям, а розмова тривала близько 35 хвилин.

Згодом президент США Дональд Трамп пояснював, що початком війни стало захоплення Росією Криму, і підкреслив відсутність сильного лідерства тоді. Зеленський, у свою чергу, висловив спільне побажання українців і американців щодо миру.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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