"Їм нічого не заважає": Буданов оцінив ймовірність нової мобілізації в РФ

За словами Буданова, російська влада за потреби здатна повторити сценарій часткової мобілізації, проведеної восени 2022 року.

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Буданов оцінив ймовірність нової мобілізації в РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ГУР МО

Коротко:

У 2022 році в РФ мобілізували близько 450 тисяч осіб

У російському суспільстві панує невдоволення діями влади

Росія зберігає можливість оголосити нову хвилю мобілізації вже цього року, оскільки для цього у неї немає серйозних технічних обмежень. Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, російська влада за необхідності здатна повторити сценарій часткової мобілізації, проведеної восени 2022 року. Тоді, як зазначив Буданов, протягом року до лав армії було залучено близько 450 тисяч осіб.

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"Вони мобілізували близько 450 тисяч протягом одного року. Чи можуть вони зробити щось подібного масштабу? Можуть. Технічно їм нічого не заважає. Те, що вони не хочуть цього робити - це факт. Але якщо побачать, що іншого варіанту не існує, вони це зроблять", - каже Буданов.

Відповідаючи на запитання про можливий вплив вересневих виборів до Державної думи Росії на рішення про мобілізацію, Буданов зазначив, що цей фактор не можна оцінювати однозначно. На його думку, існують аргументи як на користь того, що виборча кампанія може стримувати подібні рішення, так і проти цієї версії.

Як приклад він навів президентські вибори в Росії 2024 року. За словами Буданова, тоді одночасно тривали бойові дії в Бєлгородській області, проте це не завадило владі організувати голосування.

Він також звернув увагу, що, незважаючи на повідомлення про евакуацію мешканців Бєлгорода, офіційні дані засвідчили рекордну явку. На думку голови української розвідки, це свідчить про здатність російської влади забезпечити необхідні їй результати виборів незалежно від ситуації.

Крім того, Буданов вважає, що хоча в російському суспільстві присутнє невдоволення діями влади, його рівень поки що недостатній для масових протестів або інших активних форм опору.

"Це ще далеко не той рівень напруги, який може підштовхнути людей до активних дій", - каже Буданов.

Мобілізація в РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Главред", радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") заявив, що характер війни істотно змінився і результати вже не визначаються лише кількістю людей. Він пояснив, що масова мобілізація в РФ не дасть переваги через зростання ролі дронів та зміну тактики ведення бою. За його словами, штурми з використанням техніки стали рідкістю, а будь-яка бронетехніка на полі бою може протриматися недовго.

Політичний аналітик Іван Преображенський зазначив, що існує лише один сценарій для запуску повномасштабної мобілізації - впевненість у швидкій перемозі. Політолог також зазначив, що підготовка великої кількості мобілізованих вимагає кількох місяців для забезпечення, екіпірування та навчання.

Голова ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що, за оцінкою РНБО, нова мобілізація кардинально не змінить ситуацію на фронті. Він підкреслив, що поповнення втрат особового складу стане головною метою можливого набору. За його словами, нинішні втрати перевищують темпи поповнення армії, тому додатковий набір здебільшого замінюватиме тих, хто звільнився зі служби.

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Про особу: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986 р., м. Київ) - український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018–2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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