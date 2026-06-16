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Зеленський зустрівся з Трампом на полях саміту G7

Руслана Заклінська
16 червня 2026, 13:35оновлено 16 червня, 14:24
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Лідери країн скоординували позиції.
Зеленський зустрівся з Трампом на полях саміту G7
/ Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

  • Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом
  • У переговорах також брали участь Марко Рубіо та Рустем Умєров
  • Зеленський та Трамп узгодили позиції на G7

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Про це український лідер повідомив у Telegram.

"Завжди важливо координувати позиції", - лаконічно прокоментував зустріч український президент.

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Зустріч відбулася у межах міжнародного саміту, де сторони обговорюють ключові безпекові та політичні питання. Участь у переговорах також взяли державний секретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умєров.

Як пише Sky News, перед зустріччю Трамп заявив, що Росія має "укласти угоду", оскільки війна призводить до значних втрат з обох сторін.

"Послухайте, Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 000 солдатів між собою... Те, що там відбувається, просто божевілля", - сказав президент США.

Зеленський зустрівся з Трампом на полях саміту G7
Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Також Трамп зазначив, що у неділю, 14 червня, він проводив телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

"Вони просто продовжують боротися, втрачаючи солдатів. Вони втрачають так багато солдатів", - додав Трамп.

Крім того, американський лідер заявив, що між Зеленським і Путіним існує "сильна неприязнь", що ускладнює можливі переговори.

Чи можуть США вийти з переговорів - думка експерта

Політолог, керівник Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко проаналізував в інтерв'ю Главреду, чи може в найближчі місяці з’явитися окремий переговорний формат за участі європейських країн, але без США. За його словами, повністю виключати американську сторону з процесу не варто.

"Я не думаю, що це буде без участі американців. Очевидно, йдеться про доповнення нинішнього переговорного треку з долученням четвертої сторони. Причому саме Європи, а не Європейського Союзу, тому що формат E3 — це Німеччина, Франція, а також Велика Британія", - сказав він.

Чаленко підкреслив, що саме ці країни відіграють ключову роль у військовій підтримці України та володіють значним політичним впливом, Він також припустив, що залучення Європи може бути вигідним і для США, зокрема для адміністрації Дональда Трампа, оскільки відповідальність за безпеку континенту поступово перекладається на саму Європу.

Мирні перемовини - останні новини

Як повідомляв Главред, 14 червня Зеленський провів "чудову розмову" з Трампом, під час якої вони детально обговорили ключові питання війни та можливості наближення миру. Президент України також привітав американського лідера з 80-річчям, а розмова тривала близько 35 хвилин.

Згодом президент США Дональд Трамп пояснював, що початком війни стало захоплення Росією Криму, і підкреслив відсутність сильного лідерства тоді. Зеленський, у свою чергу, висловив спільне побажання українців і американців щодо миру.

Раніше Трамп заявив, що адміністрація США після врегулювання конфлікту навколо Ірану зосередиться на припиненні війни в Україні. Американський президент також позитивно оцінив ініціативу прямих переговорів між Зеленським і Путіним.

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Про джерело: Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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