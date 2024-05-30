Путін готує росіян до затяжної війни: в ISW пояснили останню заяву диктатора РФ

Диктатор РФ заявив, що всі росіяни повинні "відчувати себе мобілізованими" і "працювати так, ніби на передовій".

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Путін готує росіян до затяжної війни, зазначають в ISW/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін

Російський диктатор Володимир Путін продовжує готувати громадян країни-агресорки Росії до затяжної війни проти України.

В одній зі своїх останніх заяв глава Кремля зазначав, що всі росіяни повинні "працювати так, ніби на передовій", і що вони переживають "унікальний історичний момент". На це звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Путін заявив, що всі росіяни мають "відчувати себе мобілізованими" для досягнення Росією своїх цілей. Про це він сказав під час засідання Ради зі стратегічного розвитку та національних проектів Росії та комісії Держради з соціально-економічного розвитку.

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Також аналітики наголосили, що кремлівські чиновники часто для викликання підтримки і довіри до військових зусиль РФ посилаються на міфи про Другу світову війну. В ISW зазначають, що Путін намагається викликати у росіян спогади про радянські жертви під час Другої світової, а також про велику соціальну та економічну мобілізацію, яка панувала у той час.

Аналітики вважають, що Путін може готувати економіку Росії до затяжної війни проти України, а також може відбуватися підготовка до майбутньої конфронтації з НАТО. Саме через це російський диктатор міг призначити новим міністром оборони Андрія Бєлоусова, зазначають в ISW.

Також аналітики прогнозують, що Путін і далі спрямовуватиме різні інформаційні та риторичні зусилля на підготовку російського суспільства до більшої економічної мобілізації.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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