Україна готується до нової активності росіян - Зеленський

Особлива увага прикута Покровсьому, Курахівському та Куп'янському напрямкам.

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Росіяни готуються до нового наступу / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Офіс президента України

Україна готується до нової активності російських окупантів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент звинуватив Захід у тому, шо він дав Росії забагато часу.

"Готуємось і до подальшої активності ворога – чітко розуміємо, які завдання та з якою метою Путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь – обов’язково. І так само готуємо наші дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, який уже за два тижні розпочнеться. Зірвати Саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією. І це – один із наслідків того, що світ дав державі-терористу забагато часу", - каже Зеленський. відео дня

Він заслухав доповіді Головкома, начальника Генштабу та міністра оборони щодо ситуації на фронті.

Особлива увага приділяється Покровському та Курахівському напрямкам на Донеччині та Куп'янському на Харківщині.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, Сили оборони України контролюють більшу частину Вовчанська, проте росіяни безуспішно намагаються штурмувати позиції українських захисників під прикриттям авіації. Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що ворог завдає ударів термобаричними боєприпасами, знищуючи забудову і цивільну інфраструктуру.

Також генерал армії України Микола Маломуж заявив, що ворог прорахувався у тактичних наступальних операціях на Харківщині, тому ситуація на цьому напрямку стабілізована. Окупанти планували захопити Вовчанськ і Липці, рухаючись на 30-40 км вперед, але ЗСУ зупинили їх на завчасно підготовлених рубежах.

Крім цього, окупанти ведуть наступ на Харків, але 35-50 тисяч осіб недостатньо для оперативного захоплення міста. Головна мета ворога - наблизитися до Харкова на відстань артилерійського вогню та спровокувати евакуацію цивільного населення для створення паніки та хаосу, розповів військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

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