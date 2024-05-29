Ситуація загострюється: у ЗСУ розказали про складні бої на півдні

Російські окупанти збільшили кількість штурмів на півдні. Вони намагаються йти в атаку "свіжими" силами.

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На півдні загострюється ситуація / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

На південному фронті почалась загострюватись ситуація. Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Прямий.

Загострення спостерігається у районі Кринок на лівому березі Херсонської області, а також на Оріховському напрямку.

"Вчора можна було спостерігати загострення чергове. Збільшено кількість штурмів. Це було й Старомайорське, й Роботине, й Кринки. У районі Кринків було 11 спроб штурмів. Вони були безуспішні, попри те, що Сальдо (гауляйтер окупованої частини Херсонщини – ред.) вже все відвоював, але робота у нього така – ротом відвойовувати лівий берег...", - сказав Плетенчук. відео дня

На півдні зберігається складна ситуація. Росіяни почали атакувати "свіжими" силами.

"У зоні відповідальності втрати ворога склали 143 особи, з них 51 - безповоротні. Бачите, вони повернулися до звичайної пропорції – один до трьох, тобто третина – загиблі", - зазначив речник.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Війна в Україні - останні новини

Російські окупанти здійснили чотири атаки силами ротних і менших підрозділів на кількох оперативних напрямках у Донецькій області. Хоча ворог і не досяг значних успіхів, але, ймовірно, перевіряв реакцію України після боїв у Харківській області.

За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони України провели успішну контратаку на півночі Харківської області та захопили позиції ворога в напрямку Липців.

Згідно з інформацією ЗСУ, Сили оборони контролюють більшу частину Вовчанська. Водночас росіяни безуспішно намагаються штурмувати позиції українських захисників під прикриттям авіації.

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