Ситуація загострюється: у ЗСУ розказали про складні бої на півдні

На південному фронті почалась загострюватись ситуація. Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Прямий.
Загострення спостерігається у районі Кринок на лівому березі Херсонської області, а також на Оріховському напрямку.
"Вчора можна було спостерігати загострення чергове. Збільшено кількість штурмів. Це було й Старомайорське, й Роботине, й Кринки. У районі Кринків було 11 спроб штурмів. Вони були безуспішні, попри те, що Сальдо (гауляйтер окупованої частини Херсонщини – ред.) вже все відвоював, але робота у нього така – ротом відвойовувати лівий берег...", - сказав Плетенчук.відео дня
На півдні зберігається складна ситуація. Росіяни почали атакувати "свіжими" силами.
"У зоні відповідальності втрати ворога склали 143 особи, з них 51 - безповоротні. Бачите, вони повернулися до звичайної пропорції – один до трьох, тобто третина – загиблі", - зазначив речник.
Що відомо про Дмитра Плетенчука?
Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).
З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".
У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.
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