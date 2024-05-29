Росія кинула в бій резерви: Синєгубов розкрив ситуацію на Харківщині

Російські окупанти намагаються просунутися на Харківщині, але не мають успіхів. На Липецькому та Вовчанському напрямках РФ підтягує резерви, щоб зберегти темпи просування. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
"На Липецькому і Вовчанському напрямках ворог підтягує ресурси та резерви, щоб утримувати наступальний темп. У Вовчанську продовжуються вуличні бої", - розповів Синєгубов.
За його словами, на Куп'янському напрямку ворог постійно підтягує резерви. Окупанти намагаються зберегти наступальний потенціал.
"Богодухівський напрямок. Слідкуємо за ситуацією. Із низки населених пунктів раніше була оголошена евакуація. Плануємо посилювати роботу на цьому напрямку", - додав Синєгубов.
Хто такий Олег Синєгубов?
Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.
Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.
Наступ РФ на Харківщині - останні новини
Нагадаємо, Сили оборони України контролюють більшу частину Вовчанська, проте росіяни безуспішно намагаються штурмувати позиції українських захисників під прикриттям авіації. Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що ворог завдає ударів термобаричними боєприпасами, знищуючи забудову і цивільну інфраструктуру.
Також генерал армії України Микола Маломуж заявив, що ворог прорахувався у тактичних наступальних операціях на Харківщині, тому ситуація на цьому напрямку стабілізована. Окупанти планували захопити Вовчанськ і Липці, рухаючись на 30-40 км вперед, але ЗСУ зупинили їх на завчасно підготовлених рубежах.
Крім цього, окупанти ведуть наступ на Харків, але 35-50 тисяч осіб недостатньо для оперативного захоплення міста. Головна мета ворога - наблизитися до Харкова на відстань артилерійського вогню та спровокувати евакуацію цивільного населення для створення паніки та хаосу, розповів військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.
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