"Довірена особа Путіна": СБУ покарала пропагандиста Тіматі

Тіматі став рупором російської пропаганди.

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Тіматі - підозра СБУ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіматі

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СБУ заочно повідомила про підозру Тіматі

За що його хочуть покарати

Російському реперу Тіматі, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, СБУ заочно повідомила про підозру.

Як стало відомо, зібрано доказову базу, за якою путініст є одним з учасників російської пропаганди, який був довіреною особою Путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь у його інавгурації і в заходах з нагоди святкування перемоги на виборах.

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Тіматі також підтримав незаконну анексію українського Криму і брав участь у багатьох пропагандистських концертах на півострові.

Тіматі / фото: instagram.com, Тіматі

"На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Тимуру Юнусову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно). Досудове розслідування відбувається за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України", - ідеться в повідомленні СБУ.

СБУ заочно повідомила про підозру путіністу Тіматі / фото: скрін t.me/SBUkr

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19 жовтня 2022 року внесений до санкційних списків України осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

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