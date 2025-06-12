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"Я починаю думати, що Путіну байдуже": Трамп прокоментував втрати Росії

Анна Косик
12 червня 2025, 12:47
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Очільник США розповів, скільки військових втрачає Росія.
'Я починаю думати, що Путіну байдуже': Трамп прокоментував втрати Росії
Трамп заявив про великі втрати Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що сказав Трамп:

  • Росія щотижня втрачає 5 тисяч окупантів
  • Путіну, ймовірно, байдуже на великі втрати армії РФ
  • Прогрес між Україною та Росією зник через бомбардування

Президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну, схоже, байдуже на величезні втрати його армії під час війни в Україні. Це сталося під час подкасту Pod Force One.

Ведуча Міранда Девайн спитала очільника Штатів, які в його країни є "козирі", щоб змусити Росію та Україну закінчити війну. У відповідь на це Трамп заявив, що Москва "втрачає по 5 тисяч військових щотижня".

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Девайн зазначила, що диктатору байдуже на це і після цього американський президент нібито погодився з нею.

"Можливо, йому (Путіну - Главред) байдуже, я починаю думати, що йому байдуже. Він втрачає багато солдатів, як і Україна. Ми побачимо, що буде далі", - сказав він.

Крім цього, за словами Трампа, між Україною та РФ вже було досягнуто певного прогресу, але після цього "бомбили те, що не мали бомбити" і прогресу настав кінець.

Позиція Трампа щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що якби він переміг на виборах 2020 року, повномасштабної війни Росії проти України не сталося б.

Раніше також Дональд Трамп заявив, що таки застосує додаткові санкції проти Росії "за необхідності", оскільки війна Кремля з Україною продовжує затягуватися.

Напередодні президент США серйозно оскандалився, сказавши, що нібито Україна сама спровокувала російські удари, здійснивши спецоперацію "Павутина".

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
"Павутина" / Інфографіка: Главред

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Що таке Pod Force One?

Pod Force One — це щотижневий політичний подкаст із журналістським підходом, задуманий для глибоких, іноді провокаційних, розмов із тими, хто формує політичний порядок денний у США.

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війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін мирні переговори
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