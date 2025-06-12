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"Війна продовжиться": ексглава МЗС назвав спосіб змусити Путіна припинити вогонь

Олексій Тесля
12 червня 2025, 19:59
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Володимир Огризко розкрив, доки може тривати війна в Україні.
Огризко, Путін
Володимир Огризко назвав головну мету Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

Важливе із заяв Огризка:

  • Війна в Україні може тривати
  • Найкращим дипломатом є український воїн

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував питання щодо подальшого розвитку ситуації найближчим часом.

"Прогноз дуже простий: маємо зброю і реальні санкції - у Росії не залишиться шансів уже за кілька місяців - шість, сім, вісім. Якщо ж цього не буде - Росія отримає ще більше шансів повзти по 100, 200, 300 метрів на день і просуватися далі. Ось і весь прогноз", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Дипломат погодився з твердженням про те, що війна в Україні може тривати щонайменше доти, доки диктатор Володимир Путін перебуває при владі.

"І поки ми не завдамо Росії таких ударів на полі бою, після яких вона не зможе оговтатися", - вважає він.

Відповідаючи на запитання про мирні переговори, співрозмовник сказав, що на сьогодні найкращим дипломатом є український воїн.

"І це та дипломатія, яку розуміє російський ворог. Іншої дипломатії немає. Путін не хоче і не буде вести жодних переговорів <...> І давайте собі це позначимо як константу: так буде, доки Путін перебуватиме в Кремлі. З його зникненням, знищенням (тут можна говорити про що завгодно), відкривається вікно можливостей. До того моменту, поки він буде на місці і поки ми не зможемо отримати максимально серйозні переваги на полі бою, війна триватиме. Тому що війна для нього - це єдиний інструмент залишитися при владі і керувати далі", - додав Огризко.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Огризка:

Раніше повідомлялося про те, що країни Балтії побоюються закінчення війни в Україні. Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що Москва не зупиниться на Україні.

Нагадаємо, раніше було названо ключову умову переговорів про закінчення війни. Ключовим є питання про те, які реальні гарантії безпеки повинна отримати Україна.

Як повідомляв Главред, раніше Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС. Країни з ядерним статусом фактично припинили отримувати військові загрози з боку потенційних агресорів.

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Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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