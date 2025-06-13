Зеленський готовий до переговорів із Путіним: в ОП вказали на один нюанс

РФ використовує мирні переговори лише у власних цілях.

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Зеленський готовий до переговорів із Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що говорить Подоляк:

Зеленський готовий до переговорів із Путіним

РФ використовує переговори лише для пропаганди

РФ не готова до реальних домовленостей

Україна готова до припинення вогню і переговорів із Росією. До прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним готовий навіть Володимир Зеленський. Однак Кремль зневажливо ставиться до міжнародних ініціатив і нарощує агресію. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Ми готові навіть до зустрічі у форматі президент плюс суб'єкт Путін, і до виходу на припинення війни ... Ми хочемо фіналізувати цю війну. Але це неможливо без припинення вогню. Саме це і є сенс переговорного процесу, про який говорить пан Сибіга", - сказав Подоляк. відео дня

Росія використовує переговори лише для імітації процесу та пропаганди. При цьому ворог лише нарощує кількість ударів по мирних українцях під час активізації дипломатичних майданчиків.

"Це демонструє її повну неготовність до реальних домовленостей без примусу", - заявив Подоляк.

Санкції проти Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Литви Гітанас Науседа розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за те, що він не виконав свою обіцянку щодо введення додаткових санкцій проти країни-агресора Росії.

Раніше президент Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін "відчуває, що його економіка зараз страждає", але намагається виграти час, сподіваючись уникнути нових санкцій.

Напередодні стало відомо, що після візиту української делегації до США в Сенаті зросла підтримка ініціативи сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії.

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