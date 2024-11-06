Провал Гарріс та загроза узурпації влади: що відомо про результати виборів в США

В США пройшли вибори президента 2024 року, на яких перемогу здобув республіканець Дональд Трамп. Главред зібрав основні заяви і факти щодо виборів в США.

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Чим обернеться для України перемога Трампа - що варто знати про вибори в США / Колаж Главред, фото: facebook.com/ DonaldTrump, facebook.com/ KamalaHarris, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Коротко:

Що сказав Трамп про війну після перемоги на виборах в США

Як відреагувала Гарріс на результати виборів

Що зміниться для України після перемоги Трампа на виборах в США

Вибори президента США 2024 року завершилися перемогою Дональда Трампа, ознаменувавши новий розділ в історії американської політики. Результати та наслідки виборів в різних сферах впливатимуть на міжнародні відносини, економічні ринки та внутрішню політику США. Главред зібрав головне, що варто знати про президентські вибори в США.

Які результати виборів в США - хто стане наступним президентом США

Голосування на виборах президента США завершилося у всіх штатах, і перемогу здобув республіканець Дональд Трамп.

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Він забезпечив собі мінімально необхідні 270 голосів виборників, вигравши у ключових "хитких" штатах, таких як Пенсильванія, Північна Кароліна, Джорджія та Вісконсин.

За даними AP, Трамп наразі отримав 277 голосів виборників, тоді як його суперниця Камала Гарріс – 224

Що відомо про The Associated Press? Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинна мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, пише Вікіпедія.

Як перемога Трампа на виборах вплине на Україну

Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах у США, і тепер очікується, що він негайно займеться питанням завершення війни в Україні. За прогнозом CNBC, Трамп вже сьогодні планує зателефонувати кремлівському лідеру Путіну, а на початку 2025 року має намір розпочати діалог щодо мирного врегулювання в Україні.

Як зазначив експерт Королівського інституту оборонних досліджень Тім Вілласі-Уїлсі, Україні буде складно досягти угоди, яка б передбачала повернення всіх окупованих територій, включаючи Крим і частину Донеччини. Водночас можливість міжнародного трибуналу для російських чиновників залишається під сумнівом, як і перспектива майбутнього членства України в НАТО.

Що таке CNBC? CNBC - американський телевізійний канал, заснований NBC Universal Television Group — одним з підрозділів NBC Universal, який, у свою чергу, входить до корпорації Comcast. Основний контент — економічні новини, документальні фільми на бізнес-тематику та реаліті-шоу, пише Вікіпедія.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в ексклюзивному коментарі "Главреду" зазначив, що Україна стоїть перед серйозними викликами і усвідомлює, що поточна ситуація потребує змін. Обрання Трампа може стати "вікном" можливостей чи їх відсутності, адже це означає зміни, а не обов'язково катастрофу для України (оскільки з демократами, як показала практика, позитивних змін теж не сталося).

"З Трампом усе буде або краще, або "якось". Я не вірю в гірший сценарій, тому що найгірше, що Трамп може зробити в Україні – це примусити заморозити війну та позбутися територій (можливо, не юридично), на певний термін, чого Путін не дуже хоче", - вказує експерт.

Клочок припускає, що Джозеф Байден, залишаючись президентом, може ускладнити ситуацію для Трампа, наприклад, підтримавши рішення про вступ України до НАТО. Однак для цього потрібна буде підтримка Конгресу, і хоча Трамп може залишитися вірним цій позиції, Конгрес може не підтримати це рішення.

Аналітик також прогнозує, що якщо Байден чинив на Україну тиск шляхом постачання зброї, то Трамп може відкрито закликати до переговорів між Україною та Росією, оскільки ніколи не демонстрував прихильності до збереження територіальної цілісності України.

"Бо йому головне, щоб "не было войны". А заяви Трампа про припинення війни за 24 години – це, скоріше, форма мови. Бо Трамп любить шоу, але насправді процес непростий. І коли Трамп отримає першу негативну відповідь на свою ініціативу, він певний, можливо, тривалий час мовчатиме", - резюмував Клочок.

Перші заяви Трампа після перемоги на виборах

Кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про свою перемогу на виборах під час виступу у своєму штабі у Флориді, передає Fox News.

"Ми зробили дещо історичне, ми здолали перешкоди, які здавалося неможливим здолати. Зараз вже зрозуміло, що ми здобули найбільш неймовірну політичну перемогу, якої наша країна ще не бачила. Дякую американському народу за неймовірну честь бути обраним вашим 47-м президентом, як і вашим 45-м президентом", – сказав Трамп.

Республіканець із гордістю заявив, що його команді вдалося повернути контроль над Сенатом, і його партія, ймовірно, також контролюватиме Палату представників США.

"Ми вилікуємо Америку, ми все виправимо. Наша країна потребує допомоги. Ми подолали проблеми, які ніхто не думав, що ми зможемо подолати", - сказав Дональд Трамп.

Виступаючи у своєму штабі, Трамп пообіцяв покласти край війнам у світі, хоча про війну в Україні конкретно не згадав.

"Вони казали: "Він почне війну". Я не збираюся починати війну, я збираюся зупинити війни", – сказав він.

Варто зазначити, що раніше він заявляв, що зможе завершити війну в Україні, просто поговоривши з президентами України та Росії. Під час теледебатів Трамп критикував витрати мільярдів доларів на підтримку оборони України, стверджуючи, що Київ "не виграє війну". Він також висловив думку, що умови Путіна для мирних переговорів є "неприйнятними" і зазначив, що Путін не наважився б на вторгнення, якби він, Трамп, був президентом.

Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

Реакція Гарріс на результати виборів у США

Віце-президент Камала Гарріс утрималася від промови за результатами виборів незважаючи на зібрання її прихильників на святкування в Університеті Говарда, де вона навчалася.

Співголова її передвиборчої кампанії Седрік Річмонд заявив, що Гарріс звернеться до нації пізніше в середу, виступаючи перед меншою аудиторією, яка залишалася на заході після опівночі. Як повідомляє CNN, наразі Гарріс не робитиме жодних заяв, оскільки демократи очікують остаточного підрахунку голосів.

"У нас усе ще є голоси, які потрібно підрахувати. У нас усе ще є штати, які ще не були названі", - зазначив демократ Седрік Річмонд.

Річмонд також зазначив, що Демократична партія рішуче налаштована продовжувати боротьбу, "щоб кожен голос був врахований і почутий".

Що відомо про CNN? CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

Вибори президента США 2024 - що важливо знати / Інфографіка Главред

Реакція України на перемогу Трампа на виборах в США

Президент України Володимир Зеленський одним із перших привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у середу вранці.

У своєму дописі на X Зеленський відзначив "вражаючу перемогу Трампа" та висловив сподівання на співпрацю для досягнення миру в Україні.

"Я ціную прихильність президента Трампа до підходу "мир через силу" у світових справах. Це саме той принцип, який на практиці може наблизити справедливий мир в Україні. Я сподіваюся, що ми втілимо його в життя разом", - прокоментував Зеленський.

Він підкреслив очікування "ери сильних Сполучених Штатів під рішучим керівництвом президента Трампа" та наголосив на продовженні двопартійної підтримки України з боку США.

Реакція Росії на результати виборів у США

Кремль обережно прокоментував обрання Дональда Трампа президентом США, заявивши, що США залишаються ворожою державою для Росії, а справжні наміри Трампа щодо війни в Україні з’ясуються лише з часом, повідомляє Reuters.

"Давайте не забувати, що мова йде про недружню країну, яка і прямо, і опосередковано бере участь у війні проти нашої держави" (в Україні)", - сказав кремлівський рупор Пєсков журналістам.

Дмитро Пєсков зазначив, що йому невідомо про плани президента Володимира Путіна привітати Трампа з перемогою, і додав, що відносини між Москвою та Вашингтоном залишаються на історично низькому рівні.

"Ми неодноразово говорили, що США здатні сприяти завершенню цього конфлікту. Це не може бути зроблено за одну ніч, але... США здатні змінити траєкторію своєї зовнішньої політики. Чи станеться це, і якщо так, то як ... ми побачимо після (інавгурації президента США в) січні", - зазначив він.

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Результати виборів до Конгресу США

Республіканська партія достроково здобула перемогу в боротьбі за контроль над Конгресом США завдяки підтримці сенатора, губернатора Джима Джастіса, повідомляє BBC. Американці на виборах обирали не лише президента, а й 435 членів Палати представників та 34 сенатори зі 100. Наразі більшість у Палаті представників здобули республіканці, а в Сенаті очікується рівний розподіл місць – 50 на 50.

"Партія, яка здобуде більшість у обох палатах Конгресу, матиме ширші можливості для втілення власних ініціатив, незалежно від політичної приналежності президента. Контроль над Палатою представників, Сенатом і Білим домом дозволяє одній партії ухвалювати закони й реалізовувати програму президента", - пояснює видання.

Валерій Клочок додає, що враховуючи те, що під його контролем може опинитися ще й Палата представників – це прямий шлях до узурпації влади у Штатах.

"Оскільки був підготовлений так званий таємний, але публічний "проєкт 25", тобто майбутня концепція управління державою, яку розробляли прихильники Трампа, відверті трампісти, яким передбачається зміцнення вертикалі президентської влади. Я не виключаю навіть внесення змін до Конституції США, що посилить вплив президента навіть на федеральні округи. Така загроза існує, і навіть створена спеціальна моніторингова комісія, яка відслідковуватиме ефективність роботи уряду", - вказує аналітик.

Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога". З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому. З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії. З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії. З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства. З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання. 2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу. З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання. З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

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