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Зеленський привітав Трампа з перемогою і зробив заяву

Андрій Ганчук
6 листопада 2024, 10:13оновлено 6 листопада, 11:15
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Україна очікує посилення стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки.
Зеленський, Трамп
Зеленський назвав вражаючою перемогу Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Ключове із заяви Зеленського:

  • Україна чекає від Трампа рішучості
  • Київ очікує зміцнення партнерства з Вашингтоном
  • Трамп домігся вражаючої перемоги на виборах

Президент України Володимир Зеленський привітав республіканця Дональда Трампа з фактичною перемогою на президентських виборах у США. Київ очікує від нового глави Білого дому сильних рішень і зміцнення україно-американського стратегічного партнерства.

У своєму акаунті в X український гарант назвав вражаючою перемогу Трампа на виборах і заявив, що цінує його підхід, який включає "мир шляхом сили".

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"Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах! Згадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги та шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу "мир через силу" в глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя", - сказав Зеленський.

Президентські вибори у США, Гарріс, Трамп, інфографіка
Вибори у США відбулися 5 листопада, закінчується підрахунок голосів / Інфографіка: Главред

Як обирають президента США

Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників. Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні.

Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників. Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки.

Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.

Хто ще привітав Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон привітав Трампа з перемогою і вже чекає на спільну роботу.

"Вітаю президента Дональда Трампа. Готові працювати разом, як ми це вміємо вже 4 роки. З вашими переконаннями і з моїми. Враховуючи ваші амбіції. Для більшого миру і процвітання", - написав він.

Позитивні побажання для Трампа написав і генсекретар НАТО Марк Рютте.

"Його лідерство знову стане ключем до підтримки сили нашого альянсу", - сказав Рютте.

Привітав Трампа і прем'єр Британії Кір Стармер.

"Вітаю обраного президента з історичною перемогою на виборах. Я з нетерпінням чекаю можливості працювати з вами в майбутні роки", - наголосив Стармер.

Чого очікує Україна від США

За словами президента Зеленського, Україна очікує сильних рішень від президента Трампа.

"Ми очікуємо епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах", - додав український глава держави.

Також Київ зацікавлений у подальшому зміцненні стратегічного партнерства двох країн.

"Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідного політичного та економічного співробітництва, яке принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати Президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами", - наголосив Володимир Зеленський.

Вибори президента США - головні новини за темою:

Дональд Трампа фактично переміг на виборах президента Сполучених Штатів, повідомила 6 листопада американська преса. Трамп набирає 277 голосів вибірників, тоді як для перемоги необхідно 270 голосів. Його опонент Камала Гарріс показує результат у 226 голосів.

Трамп особисто оголосив про свою перемогу на виборах президента США і вже встиг зробити низку заяв. Він пообіцяв "вилікувати" Америку і зупинити війни.

У США проводилися і вибори до Сенату та Палати представників. Республіканці отримали більшість у Сенаті і, найімовірніше, будуть його контролювати. Також у них більше місць у Палаті представників, однак повного контролю над нижньою палатою обидві партії не отримали.

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