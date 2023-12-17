Прогриміло понад 30 вибухів: у РФ дрони атакували військовий аеродром

У РФ заявили про масовану атаку десятків невідомих безпілотних літальних апаратів.
За повідомленням міноборони РФ, засобами ППО були знищені і перехоплені 33 БПЛА над територіями Липецької, Ростовської і Волгоградської областей.
Крім того, повідомляється про спробу атаки БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ. Черговими засобами ППО були знищені 2 українських безпілотних літальних апарати над територією Волгоградської області.
Подробиці нальоту дронів в РФ
У свою чергу Telegram-канал Astra опублікував відео моменту нічної атаки на Морозовськ Ростовської області.
Зазначається, що безпілотники намагалися атакувати місцевий військовий аеродром. На його території базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392) і дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.
Дивіться відео - у Росії заявили про масову атаку дронів:
Раніше повідомлялося про ударах по казармі армії РФ і авіазаводу. У Міноборони РФ поскаржилися на наліт БПЛА на Смоленський авіаційний завод.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецьку була потужна "бавовна". Вибух прогримів у Будьонівському районі тимчасово окупованого Донецька. Клуби чорного диму видно з різних частин міста.
Раніше у РФ поскаржилися на атаку БПЛА. Окупанти заявили, що нібито дрони збили над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.
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