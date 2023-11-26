Дрон вдарив по багатоповерхівці, є постраждалі: у РФ поскаржилися на атаку БПЛА

У РФ кажуть, що дрони збили над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.

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Дрон вдарив по багатоповерхівці у РФ / скріншот

У ніч на 26 листопада в Росії поскаржилися на масовану атаку десятків безпілотників, в результаті є постраждалі і руйнування.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, нібито дрони, що летіли на Москву, були збиті в Подольську, в районі Наро-Фомінська, в Раменському міському окрузі і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я.

Відзначається, що ППО перехопила і знищила кілька безпілотників в Брянській, Тульській і Калузькій областях.

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У міноборони РФ стверджують, що ППО РФ знищила БПЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.

"Засоби протиповітряної оборони вранці 26 листопада знищили дев'ять безпілотників над Московською, Тульською, Калузькою та Брянською областями, повідомило міноборони РФ. Вночі були збиті 11 БПЛА в цих же регіонах", - повідомляють пропагандисти РФ.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що в області було перехоплено п'ять безпілотників і пошкоджено три будівлі.

"У 3 випадках є пошкодження будівель на землі, на щастя, загиблих і постраждалих немає", - пише він.

У ніч на 26 листопада в Росії дрон влучив в житлову багатоповерхівку в місті Тула, повідомляє Telegram-канал Mash.

Дрон влетів у квартиру на 12-му поверсі будинку на вулиці Хворостухіна.

Постраждала одна людина, у нього травма стопи. На місці працюють екстрені служби.

Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що над Тулою збили два безпілотники. Один з них і влучив у багатоповерхівку.

За його словами, серйозних пошкоджень немає, пошкоджені вікна в трьох квартирах, поранення отримала одна людина.

Дивіться відео - дрон влучив у багатоповерхівку в РФ:

Screenshot / Скріншот

Крім того, 26 листопада два московських аеропорту "Внуково" і "Домодєдово" припиняли роботу.

При цьому літаки перебували в зоні очікування.

Раніше повідомлялося про те, що Москву і Підмосков'я атакували дрони. В результаті збиття дрона в одному з міст під Москвою є пошкодження будинку і автомобілів. Були перекриті аеропорти "Шереметьєво"і " Домодєдово".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Москву атакували безпілотники. У країні-агресорі РФ сказали про нібито вдалу роботу ППО. У всіх московських аеропортах був терміново оголошений режим"килим".

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