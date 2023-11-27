Удари по казармі армії РФ і авіазаводу: деталі вогняної бавовни в Росії

У Міноборони РФ поскаржилися на наліт БПЛА на смоленський авіаційний завод.

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У РФ завдали удару по казармах Кантемирівської дивізії / Колаж: Главред, Фото: mil.ru, скріншот

Стали відомі нові подробиці масованого удару безпілотними літальними апаратами по об'єктах росіян, який стався нещодавно в РФ.

Вибухи в Підмосков'ї

Зокрема, казарма Кантемирівської дивізії горіла в Підмосков'ї в результаті атаки БПЛА вночі 26 листопада, повідомляє видання Astra з посиланням на джерела.

"В результаті нічної атаки безпілотників в неділю один з БПЛА потрапив у вікно 4 поверху п'ятиповерхової казарми 275 самохідно-артилерійського полку Кантемирівської дивізії в Наро-Фомінську, з'ясувала Astra. В результаті виникла пожежа на площі 20 квадратних метрів. Попередньо, ніхто не постраждав. Також уламки одного зі збитих безпілотників впали на дах адміністративної будівлі дивізії", - пишуть журналісти.

відео дня

Крім того, розгінний блок ЗРПК "Панцир-С" пробив стіну будинку в Підмосков'ї. Як з'ясували журналісти, о 3:30 ночі 26 листопада в кооперативі "Сад" в селищі Часци в Кубинці Одинцовського міського округу розгінний блок "Панцира" пробив стіну будинку місцевим жителям.

Як повідомляють джерела, пошкоджений будинок - двоповерховий дерев'яний. На місці виникла пожежа, яку господарі загасили самі. Постраждалих немає.

Вибухи в Смоленській області

Відзначається, що в Смоленську безпілотник впав на дах авіазаводу. Про це також розповіло джерело видання.

"В результаті вчорашньої атаки БПЛА на Смоленськ, один з безпілотників, придушених РЕБ, впав на дах 6 цеху Смоленського авіазаводу і вибухнув. Пошкоджено дах та балку перекриття, з'ясувала Astra. Попередньо, ніхто не постраждав", - уточнюється в повідомленні.

Водночас у міноборони РФ підтвердили наліт БПЛА на Смоленський авіаційний завод. При цьому в мережі публікувалося відео ураження дрона в небі.

Дивіться відео - "бавовна" у Смоленську:

/ Скріншот

"Бавовна" в Росії

Раньше у РФ поскаржилися на атаку БПЛА. Окупанти заявили, що нібито дрони збили над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.

Нагадаємо, в РФ влаштували паніку і сказали, що в РФ стався масований удар аналогом Shahed. Також стало відомо про те, що вночі РФ атакували понад 30 дронів. Українська розвідка підтвердила масовану атаку дронів на російські міста і повідомила, що це стало відповіддю за "Шахеди" по Києву.

Водночас відомо, що Російська ППО "пульнула" по своїх же-під обстрілом опинився житловий будинок. Під час масованої атаки БПЛА, був атакований військовий аеродром РФ в Підмосков'ї.

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