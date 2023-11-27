Удари по казармі армії РФ і авіазаводу: деталі вогняної бавовни в Росії

Стали відомі нові подробиці масованого удару безпілотними літальними апаратами по об'єктах росіян, який стався нещодавно в РФ.
Вибухи в Підмосков'ї
Зокрема, казарма Кантемирівської дивізії горіла в Підмосков'ї в результаті атаки БПЛА вночі 26 листопада, повідомляє видання Astra з посиланням на джерела.
"В результаті нічної атаки безпілотників в неділю один з БПЛА потрапив у вікно 4 поверху п'ятиповерхової казарми 275 самохідно-артилерійського полку Кантемирівської дивізії в Наро-Фомінську, з'ясувала Astra. В результаті виникла пожежа на площі 20 квадратних метрів. Попередньо, ніхто не постраждав. Також уламки одного зі збитих безпілотників впали на дах адміністративної будівлі дивізії", - пишуть журналісти.
Крім того, розгінний блок ЗРПК "Панцир-С" пробив стіну будинку в Підмосков'ї. Як з'ясували журналісти, о 3:30 ночі 26 листопада в кооперативі "Сад" в селищі Часци в Кубинці Одинцовського міського округу розгінний блок "Панцира" пробив стіну будинку місцевим жителям.
Як повідомляють джерела, пошкоджений будинок - двоповерховий дерев'яний. На місці виникла пожежа, яку господарі загасили самі. Постраждалих немає.
Вибухи в Смоленській області
Відзначається, що в Смоленську безпілотник впав на дах авіазаводу. Про це також розповіло джерело видання.
"В результаті вчорашньої атаки БПЛА на Смоленськ, один з безпілотників, придушених РЕБ, впав на дах 6 цеху Смоленського авіазаводу і вибухнув. Пошкоджено дах та балку перекриття, з'ясувала Astra. Попередньо, ніхто не постраждав", - уточнюється в повідомленні.
Водночас у міноборони РФ підтвердили наліт БПЛА на Смоленський авіаційний завод. При цьому в мережі публікувалося відео ураження дрона в небі.
Дивіться відео - "бавовна" у Смоленську:
"Бавовна" в Росії
Раньше у РФ поскаржилися на атаку БПЛА. Окупанти заявили, що нібито дрони збили над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.
Нагадаємо, в РФ влаштували паніку і сказали, що в РФ стався масований удар аналогом Shahed. Також стало відомо про те, що вночі РФ атакували понад 30 дронів. Українська розвідка підтвердила масовану атаку дронів на російські міста і повідомила, що це стало відповіддю за "Шахеди" по Києву.
Водночас відомо, що Російська ППО "пульнула" по своїх же-під обстрілом опинився житловий будинок. Під час масованої атаки БПЛА, був атакований військовий аеродром РФ в Підмосков'ї.
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