У Донецьку - потужна "бавовна": був "приліт" по військовій базі окупантів

У суботу, 16 грудня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунав потужний вибух. Після удару почалася сильна пожежа, в небі видніються стовпи чорного диму - їх видно з різних районів міста.
Про "бавовну" в Донецьку повідомив у Telegram блогер Денис Казанський.
Вибух прогримів у Будьонівському районі тимчасово окупованого Донецька. Повідомляється, що стався "приліт" по військовій базі окупантів.
Дивіться відео - У Донецьку прогримів потужний вибух:
Місцеві пабліки публікують фото наслідків обстрілу Будьонівського району Донецька.
Як повідомляв Главред, в ніч на 15 грудня в тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли два потужні вибухи. Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, перший удар було завдано по бетонному заводу, де перебували загарбники, другий - по території за ТРЦ "Порт Сіті", де російські окупанти розміщували військову техніку та частини систем ППО.
Раньше у глибокому тилу окупантів стався сильний вибух. У селищі Сєдове Донецької області, який розташований на березі Азовського моря, в небо піднявся величезний вогненний стовп і звучить детонація. За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, на місці "прильоту" була стоянка військових машин окупантів, а також склад БК.
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