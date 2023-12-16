У Донецьку - потужна "бавовна": був "приліт" по військовій базі окупантів

Вибух прогримів у Будьонівському районі тимчасово окупованого Донецька. Клуби чорного диму видно з різних частин міста.

https://glavred.net/ukraine/v-donecke-moshchnaya-bavovna-byl-prilet-po-voennoy-baze-okkupantov-10525574.html Посилання скопійоване

Вибух у Донецьку прогримів вдень 16 грудня / Колаж: Главред, фото: скріншот

У суботу, 16 грудня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунав потужний вибух. Після удару почалася сильна пожежа, в небі видніються стовпи чорного диму - їх видно з різних районів міста.

Про "бавовну" в Донецьку повідомив у Telegram блогер Денис Казанський.

Вибух прогримів у Будьонівському районі тимчасово окупованого Донецька. Повідомляється, що стався "приліт" по військовій базі окупантів.

відео дня

Дивіться відео - У Донецьку прогримів потужний вибух:

У Донецьку-потужна "бавовна" / скріншот

Місцеві пабліки публікують фото наслідків обстрілу Будьонівського району Донецька.

Наслідки вибуху в Донецьку / Фото: Telegram

Наслідки вибуху в Донецьку / Фото: Telegram

Як повідомляв Главред, в ніч на 15 грудня в тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли два потужні вибухи. Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, перший удар було завдано по бетонному заводу, де перебували загарбники, другий - по території за ТРЦ "Порт Сіті", де російські окупанти розміщували військову техніку та частини систем ППО.

Раньше у глибокому тилу окупантів стався сильний вибух. У селищі Сєдове Донецької області, який розташований на березі Азовського моря, в небо піднявся величезний вогненний стовп і звучить детонація. За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, на місці "прильоту" була стоянка військових машин окупантів, а також склад БК.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.