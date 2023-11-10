В окупованому Скадовську підірвали управління СК РФ: подробиці "бавовни"

Вранці у четвер, 9 листопада, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області пролунали потужні вибухи. Удар було завдано по розташуванню військового слідчого управління СК РФ. Про це пише Telegram-канал Astra з посиланням на джерела.
Зазначається, що один із завданих х напередодні ударів в окупованому Скадовську припав по двоповерховій будівлі на вулиці Портовій, 59, в якій розташовувалися російські військові слідчі.
В результаті обстрілу будівлю було повністю знищено.
За даними каналу, 10 людей загинули, 11 - були поранені.
Як повідомляв Главред, рано вранці 10 листопада в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, вибухи були чутні у Феодосії неподалік від нафтобази. Голосно було і в Чорноморському.
"Суспільне" зазначає, що в селищі Чорноморське були вражені два російських швидкісних десантних катери. За інформацією джерел видання, операцію провело ГУР.
Нагадаємо, ввечері 9 листопада в окупованому Криму також пролунав потужний вибух. У мережі повідомляли про те, що в Севастополі затремтіли вікна від вибуху. Після цього в центральній частині міста поїхали машини швидкої допомоги.
"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв стверджував, що окупанти нібито знищили "повітряну ціль".
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