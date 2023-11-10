В окупованому Скадовську підірвали управління СК РФ: подробиці "бавовни"

Один із завданих 9 листопада ударів в Скадовську припав по двоповерховій будівлі, в якій розташовувалися російські військові слідчі.

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Вибух у Скадовську прогримів вранці 9 листопада / Колаж: Главред, фото: Telegram

Вранці у четвер, 9 листопада, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області пролунали потужні вибухи. Удар було завдано по розташуванню військового слідчого управління СК РФ. Про це пише Telegram-канал Astra з посиланням на джерела.

Зазначається, що один із завданих х напередодні ударів в окупованому Скадовську припав по двоповерховій будівлі на вулиці Портовій, 59, в якій розташовувалися російські військові слідчі.

В результаті обстрілу будівлю було повністю знищено.

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За даними каналу, 10 людей загинули, 11 - були поранені.

Будівля в Скдовську повністю зруйнована / Колаж: Главред, фото: Telegram

Як повідомляв Главред, рано вранці 10 листопада в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, вибухи були чутні у Феодосії неподалік від нафтобази. Голосно було і в Чорноморському.

"Суспільне" зазначає, що в селищі Чорноморське були вражені два російських швидкісних десантних катери. За інформацією джерел видання, операцію провело ГУР.

Нагадаємо, ввечері 9 листопада в окупованому Криму також пролунав потужний вибух. У мережі повідомляли про те, що в Севастополі затремтіли вікна від вибуху. Після цього в центральній частині міста поїхали машини швидкої допомоги.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв стверджував, що окупанти нібито знищили "повітряну ціль".

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