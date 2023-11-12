На Бєлгородщині 'бавовна': росіяни заявили про чергову атаку безпілотника

Місцеві жителі у соціальних мережах скаржилися на звуки вибухів і стверджували нібито про "роботу ППО".

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У Бєлгороді "бавовна" / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: deepstatemap.live

У Міністерстві оборони країни-агресорки Росії повідомили, що у ніч проти 12 листопада 2023 року поблизу Бєлгорода було неспокійно.

Росіяни заявили, що нібито сьогодні вночі припинено спробу "київського режиму" зробити "терористичну атаку" БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.

"Черговими засобами ППО" український безпілотний літальний апарат знищено над територією Білгородської області", - йдеться у повідомленні. відео дня

Раніше місцеві жителі у соціальних мережах скаржилися на звуки вибухів і стверджували нібито про "роботу ППО".

Нагадаємо, що в окупованому Скадовську підірвали управління СК РФ. Один із завданих 9 листопада ударів в Скадовську припав по двоповерховій будівлі, в якій розташовувалися російські військові слідчі.

У Севастополі сталася потужна "бавовна". В окупованому Криму пролунав потужний вибух. У Мережі повідомляють про те, що в Севастополі затремтіли вікна від вибуху.

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