Партизани влаштували рейд до в/ч ЧФ у Криму та анонсували гучну 'бавовну'

Українські партизани з руху "АТЕШ" повідомили про те, що їх агент проник на територію військової частини окупантів РФ у Феодосії в Криму.
Один з українських партизанів здійснив успішний рейд на територію в/ч 80393, йдеться в повідомленні "АТЕШ" в Telegram.
Як уточнюється в повідомленні, один з українських підпільників пробрався на територію в/ч загарбників вночі і зробив розвідку.
"Агент "АТЕШ" успішно провів розвідувальні дії на території однієї з частин Чорноморського флоту РФ", - йдеться в повідомленні.
Як уточнили представники руху опору, партизанам "вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів з БК, казарм і штабу" військової частини.
"Отримана інформація вже передана компетентним структурам, які "демілітаризують" в/ч", – додають в"АТЕШ".
Дивіться відео - партизани проникли до в/ч РФ у Криму:
Раніше повідомлялося про те, що в Криму були знищено десантні катери РФ. Замінити знищені кораблі окупанти не можуть, підкреслив Андрій Юсов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що партизани проникли на новий завод у Москві, де збирають ракети і безпілотники. Партизани пояснили, що в Москві росіяни планують збирати і проводити випробування ракет різного типу, насамперед ракет ППО.
Як раніше повідомлялося, у ВМС назвали втрати ЧФ в результаті удару по кораблях РФ біля берегів Севастополя. Крім корабля отримав пошкодження також військовий буксир РФ.
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