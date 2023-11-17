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Партизани влаштували рейд до в/ч ЧФ у Криму та анонсували гучну "бавовну"

Олексій Тесля
17 листопада 2023, 10:45
Отримана інформація вже передана компетентним структурам, розповіли в"АТЕШ".
Атеш
Розвідник Атеш проник до в / ч окупантів РФ / t.me/atesh_ua

Українські партизани з руху "АТЕШ" повідомили про те, що їх агент проник на територію військової частини окупантів РФ у Феодосії в Криму.

Один з українських партизанів здійснив успішний рейд на територію в/ч 80393, йдеться в повідомленні "АТЕШ" в Telegram.

Як уточнюється в повідомленні, один з українських підпільників пробрався на територію в/ч загарбників вночі і зробив розвідку.

відео дня

"Агент "АТЕШ" успішно провів розвідувальні дії на території однієї з частин Чорноморського флоту РФ", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили представники руху опору, партизанам "вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів з БК, казарм і штабу" військової частини.

"Отримана інформація вже передана компетентним структурам, які "демілітаризують" в/ч", – додають в"АТЕШ".

Дивіться відео - партизани проникли до в/ч РФ у Криму:

Партизани влаштували рейд до в/ч ЧФ у Криму та анонсували гучну 'бавовну'
/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що в Криму були знищено десантні катери РФ. Замінити знищені кораблі окупанти не можуть, підкреслив Андрій Юсов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що партизани проникли на новий завод у Москві, де збирають ракети і безпілотники. Партизани пояснили, що в Москві росіяни планують збирати і проводити випробування ракет різного типу, насамперед ракет ППО.

Як раніше повідомлялося, у ВМС назвали втрати ЧФ в результаті удару по кораблях РФ біля берегів Севастополя. Крім корабля отримав пошкодження також військовий буксир РФ.

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феодосия новини Криму партизани
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