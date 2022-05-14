Процес вже не зупинити: у Росії почався процес зміни влади - ГУР

Володимир Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін серйозно хворий, і в РФ вже готується зміна політичного керівництва.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю Sky News, фрагмент якого опублікований на Facebook-сторінці Держспецзв'язку.

"Це все призведе до зміни політичного керівництва Російської Федерації. Такі процеси вже запущено, і вони вже рухаються в цьому напрямку", - сказав Буданов.

Глава української розвідки уточнив, що рух у напрямку зміни політичного керівництва в РФ вже почався, і "його вже неможливо зупинити".

Буданов також підтвердив чутки про поганий стан здоров'я здоров'я Путіна.

"Єдине, що я можу вам сказати – ми абсолютно це підтверджуємо: він перебуває в досить нехорошому психо-емоційному і фізіологічному стані. Він дуже сильно хворий. Одночасно у нього кілька значних захворювань, одне з яких – це рак", – сказав начальник ГУР.

Володимир Путін хворий - що відомо

Як вважають в американській розвідці, у Путіна може бути мозковий розлад, який був викликаний недоумством, хворобою Паркінсона або "стероїдною люттю", що виникає в результаті лікування онкологічних захворювань стероїдами.

У розвідувальному співтоваристві П'ять очей припускають, що військове вторгнення Росії в Україну може пояснюватися посиленням нездатності ясно мислити, оскільки він не був проінформований про можливі невдачі перед реалізацією своїх злочинних планів.

Також преса на Заході підозрює у Путіна хворобу Паркінсона, Синдром Аспергера, рак підшлункової залози або рак спинного мозку.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що Володимир Путін хворий на онкологію. В одному з останніх інтерв'ю Арестович, з посиланням на лікарів, заявив, що у президента країни-агресора - саркома.

Видання The Mirror пише, що у Путіна виявили рак крові.

Кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.

Інші новини: