Процес вже не зупинити: у Росії почався процес зміни влади - ГУР

В українській розвідці впевнені, що у диктатора Путіна все погано зі здоров‘ям. Одночасно у нього кілька значних захворювань, одне з яких – це рак.
Президент Росії Володимир Путін серйозно хворий, і в РФ вже готується зміна політичного керівництва.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю Sky News, фрагмент якого опублікований на Facebook-сторінці Держспецзв'язку.
"Це все призведе до зміни політичного керівництва Російської Федерації. Такі процеси вже запущено, і вони вже рухаються в цьому напрямку", - сказав Буданов.
Глава української розвідки уточнив, що рух у напрямку зміни політичного керівництва в РФ вже почався, і "його вже неможливо зупинити".
Буданов також підтвердив чутки про поганий стан здоров'я здоров'я Путіна.
"Єдине, що я можу вам сказати – ми абсолютно це підтверджуємо: він перебуває в досить нехорошому психо-емоційному і фізіологічному стані. Він дуже сильно хворий. Одночасно у нього кілька значних захворювань, одне з яких – це рак", – сказав начальник ГУР.
Володимир Путін хворий - що відомо
Як вважають в американській розвідці, у Путіна може бути мозковий розлад, який був викликаний недоумством, хворобою Паркінсона або "стероїдною люттю", що виникає в результаті лікування онкологічних захворювань стероїдами.
У розвідувальному співтоваристві П'ять очей припускають, що військове вторгнення Росії в Україну може пояснюватися посиленням нездатності ясно мислити, оскільки він не був проінформований про можливі невдачі перед реалізацією своїх злочинних планів.
Також преса на Заході підозрює у Путіна хворобу Паркінсона, Синдром Аспергера, рак підшлункової залози або рак спинного мозку.
Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що Володимир Путін хворий на онкологію. В одному з останніх інтерв'ю Арестович, з посиланням на лікарів, заявив, що у президента країни-агресора - саркома.
Видання The Mirror пише, що у Путіна виявили рак крові.
Кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.
Інші новини:
- Грозєв розповів, чому Путін сидить у бункері та який злий жарт з ним зіграють чутки про його хворобу
- Путіна можуть відсторонити від влади або вбити: російський опозиціонер назвав вирішальний фактор
- Путіна вб'ють: російський опозиціонер розповів, хто і коли позбавить світ від кремлівського диктатора