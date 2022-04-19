Путіна можуть відсторонити від влади або вбити: російський опозиціонер назвав вирішальний фактор

Путіна можуть відсторонити від влади або вбити / Колаж Reuters

Імовірність відсторонення від влади або фізичного знищення Володимира Путіна існує. Однак вирішальну роль в цьому процесі зіграють не санкції щодо російських олігархів і родичів господаря Кремля, а Збройні Сили України.

Таку думку озвучив російський опозиційний політик і журналіст Ігор Яковенко, передає Obozrevatel.

За його словами, політичне поле в РФ зачищено. Всі військові та політики, які могли представляти реальну загрозу для Путіна, знищені.

"Всі люди, які у вищому керівництві Збройних сил могли мати якусь власну думку і власну позицію, зверніть увагу, хто це був? Генерал Лебідь - убитий, генерал Рохлін - убитий", - нагадав він.

Переважна більшість військової верхівки Росії "панічно боїться" Путіна і не може планувати зміну влади в країні, вважає Яковенко.

Але тим не менше в РФ є якась кількість генералів, які є більш-менш професіоналами і розуміють, що відбувається.

"Тому такий рух (зміна влади в РФ, - ред.) можливий. Але тільки після того, як поразка на фронті стане настільки тотальною, що вона стане відомою і очевидною вже практично всім у Збройних силах", – підкреслив Яковенко.

"Це, як і все інше, знаходиться в руках української армії", – резюмував він.

Як повідомляв Главред, президент країни-агресора Володимир Путін може загинути від рук свого оточення. Таку думку озвучив колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Раніше грузинський актор, режисер, сценарист і співак Вахтанг Кікабідзе заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін не загине у війні Росії з Україною, то його неодмінно вб'ють свої ж. Свої переконання артист аргументує історією РФ, в якій, за його словами, було чимало таких "випадкових смертей".

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