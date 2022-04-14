УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Грозєв розповів, чому Путін сидить у бункері та який злий жарт з ним зіграють чутки про його хворобу

14 квітня 2022, 02:10

В голові господаря Кремля "лежить ядерний сценарій", вважає Христо Грозєв. При цьому навіть від одних лише чуток про хворобу Путіна "безпечніше всьому світу".

Путина
Протягом 20 років Путін намагається зникнути з горизонту ЗМІ, коли є негативні новини / Колаж Reuters, pixaby

Чутки про те, що президент країни-агресора Володимир Путін смертельно хворий, можуть вплинути на готовність російських військових виконувати його найстрашніші накази. Зокрема, про застосування хімічної або ядерної зброї у війні Росії проти України.

Про це в інтерв'ю BBC Україна заявив журналіст-розслідувач з команди Bellingcat Христо Грозев.

За його словами, важливий не сам факт того, що відбувається зі здоров'ям Путіна насправді, а те, що чутки сіють сумніви не лише серед простих росіян, але і серед військових.

"Будь-який такий сумнів у його, так би мовити, довголітті зменшує шанси і ризики, що будуть виконані найстрашніші накази, наприклад, щодо застосування хімічної та ядерної зброї", – вважає Грозєв.

Від одних лише чуток про хворобу Путіна "безпечніше всьому світу".

Коментуючи відсутність президента РФ на публіці, Грозєв підкреслив, що це теж може свідчити про те, що Путін знаходиться в бункері, а його плани щодо України йдуть зовсім не так, як сподівалися в Москві.

"Впродовж 20 років Путін намагається зникнути з горизонту ЗМІ, коли є негативні новини, тому що він не хоче асоціюватися з негативними новинами", – зазначив Грозєв.

Журналіст упевнений, що в голові Путіна "лежить ядерний сценарій". Глава Кремля розуміє, що в такій ситуації він не зможе забезпечити собі термінову втечу з Москви, а тому краще перебувати там, де варто бути "на початку відповідного ядерного удару".

Володимир Путін хворий - що відомо

За інформацією журналістів, президент Росії Володимир Путін вже багато місяців ховається у своєму бункері на Алтаї. Однією з причин відлюдництва називають хворобу.

Як вважають в американській розвідці, у Путіна може бути мозковий розлад, який був викликаний недоумством, хворобою Паркінсона або "стероїдною люттю", що виникає внаслідок лікування онкологічних захворювань стероїдами.

У розвідувальному співтоваристві П'ять очей припускають, що військове вторгнення Росії в Україну може пояснюватися посиленням нездатності ясно мислити, оскільки він не був проінформований про можливі невдачі перед реалізацією своїх злочинних планів.

Також преса на Заході підозрює у Путіна хворобу Паркінсона, Синдром Аспергера, рак підшлункової залози або рак спинного мозку.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що Володимир Путін хворий на онкологію. В одному з останніх інтерв'ю Арестович, з посиланням на лікарів, заявив, що у президента країни-агресора - саркома.

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков стверджує, що російський президент Володимир Путін не хворий на рак. Інформацію про можливу онкологію у Путіна він назвав "вигадкою та брехнею".

Інші новини:

viber
війна в Україні ядерна зброя Володимир Путін хімічна зброя Путін новини Путін хворий
Реклама
Популярне
Москва повторить долю Маріуполя - астролог назвала терміниМосква повторить долю Маріуполя - астролог назвала терміни "Ланцюжок був і сумочка": дружина окупанта похвалилася награбованими сином в Україні "сувенірами""Ланцюжок був і сумочка": дружина окупанта похвалилася награбованими сином в Україні "сувенірами" Удача в грошах і втілення бажань: знаки, яким пощастить в повню 16 квітняУдача в грошах і втілення бажань: знаки, яким пощастить в повню 16 квітня 9 зґвалтованих окупантами українок завагітніли: стало відомо про нові звірства росіян9 зґвалтованих окупантами українок завагітніли: стало відомо про нові звірства росіян Змова або самогубство: астролог спрогнозувала кінець життя ПутінаЗмова або самогубство: астролог спрогнозувала кінець життя Путіна
Підтримайте Главред

Останні новини

02:10

Грозєв розповів, чому Путін сидить у бункері та який злий жарт з ним зіграють чутки про його хворобу

01:32

РФ кине в бій більше авіації, ракет та артилерії: другий етап війни буде жорсткішим – ТукаВідео

00:55

Тероризм і бандитизм: президент Польщі висловився щодо дій Росії

00:51

Прикмети на 14 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:24

Путін наказав "все з землею рівняти", якщо окупанти до 10 травня не захоплять ряд міст - ГУРВідео

Реклама
00:11

Законні цілі ЗСУ: США зливатимуть розвіддані для ударів у Криму та на Донбасі - WSJВідео

00:04

У Держдумі Росії різко відреагували на затримання МедведчукаВідео

13 квітня, середа
23:57

Backstreet Boys ділитимуться доходами від концертів з українцями

23:54

Зеленський відповів, чому не відбувся візит Штайнмаєра в УкраїнуВідео

23:46

Палац українського олігарха під Києвом "віджали" під штаб військових медиківФотоВідео

23:27

"Сьогодні був корисний день для нашого захисту": Зеленський звернувся до українцівВідео

23:18

Низка країн НАТО незабаром оголосить про відправку танків Україні - Пентагон

22:54

Резніков повідомив про плани противника на Донбасі

22:41

Кінець епохи? У Костянтина Меладзе прокоментували розпад ВІА ГриВідео

22:37

Прикмети на 15 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

22:33

"Крейсер горить": флагман ЧФ Росії Москва отримав дві ракети та втратив хідВідео

22:09

Війна і секс: психологи пояснили, як змінюється сексуальне життя і лібідо

22:01

Вантаж 200 для Підмосков'я: ЗСУ знищили командира полку Таманської дивізії РФ

21:50

Окупанти завдали потужного удару по Миргороду, пошкоджено аеродромВідео

21:49

Кліщі: що потрібно знати і кому категорично важливо бути обережним

Реклама
21:34

Байден пообіцяв Зеленському гармати, вертольоти та БТР для захисту від РФВідео

21:24

Єрмак жорстко відповів РФ на погрози ракетного удару по КиєвуВідео

21:14

Олена Зеленська розповіла, коли останній раз особисто бачила президента і що йому сказала

21:08

"Ти представляєш націю": Ольга Фреймут написала щемливе звернення до українських жінок в еміграції

20:45

У тому числі Київ: Москва через "удари по РФ" погрожує атакувати об'єкти в Україні

20:40

Вийшли з оточення рашистів: морпіхи розкрили деталі з'єднання з Азовом у МаріуполіВідео

20:16

Чому Зеленський запропонував Путіну обміняти МедведчукаПогляд

20:10

Різанина в Мелітополі: партизани зачищають Запорізьку область від рашистівВідео

20:09

На Харківщині орки пошкодили мережу стільникового зв'язку, чинять тиск на жителів - Генштаб

19:58

Охоронець Медведчука розповів, як планувалася його втеча: СБУ опублікувала відеоВідео

19:33

Медведчука в "ПМР" зустрічали агенти ФСБ: нові деталі затримання кума ПутінаВідео

19:25

Попри небезпеку до Києва вже повернулося дві третини мешканців - Кличко

19:15

Комбат Азова запропонував прорив на Маріуполь і пояснив, що потрібно для захисту містаВідео

19:07

Зеленський дав ляпаса Штайнмайєру, але це не зіпсує відносин України та НімеччиниПогляд

19:06

У колоні завжди їхав першим: священик врятував з-під обстрілів понад 1500 людей у Київській області

19:05

"Це на плечах всіх. Ми теж про це думаємо": Горбунов хоче усиновити осиротілу під час війни дитинуВідео

18:59

В Україні оприлюднили фото та імена російських окупантів, які вчинили звірства в УкраїніВідео

18:52

"Їхні обличчя повинні знати все!": Горбунов показав окупантів, які творили звірства на Київщині

18:41

Йде період важких боїв: відомий астролог назвав місяць закінчення війни - гороскоп для УкраїниВідео

18:40

"Битва буде важкою": Єрмак закликав жителів евакуюватися з ДонбасуВідео

Реклама
18:24

Нова Ізоляція: на Херсонщині рашисти жорстоко катують українців у в'язниціВідео

18:11

Армія України веде наступ у Херсонській області - АрестовичВідео

18:01

Працюють українські сапери: окупанти недорахувалися понад 20 танків на Сході

17:55

В Україні продовжать воєнний стан: чого очікувати

17:43

В ОП штовхнули "політичний труп" Медведєва і відповіли на погрози через МедведчукаВідео

17:41

Росія спіткнулася і зав’язла: чим важлива битва за МаріупольПогляд

17:39

З'явилася дружина Медведчука Оксана Марченко і грізно звернулася до ЗеленськогоВідео

17:15

Ґвалтували дітей на всіх захоплених територіях: нові факти про звірства рашистів

17:11

"Він не громадянин Росії": у Кремлі почали "погрожувати" Києву через затримання МедведчукаВідео

16:50

"Вбивці танків" вже в Україні: ЗСУ озброїли американськими дронами-камікадзеВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти