Грозєв розповів, чому Путін сидить у бункері та який злий жарт з ним зіграють чутки про його хворобу

Протягом 20 років Путін намагається зникнути з горизонту ЗМІ, коли є негативні новини / Колаж Reuters, pixaby

Чутки про те, що президент країни-агресора Володимир Путін смертельно хворий, можуть вплинути на готовність російських військових виконувати його найстрашніші накази. Зокрема, про застосування хімічної або ядерної зброї у війні Росії проти України.

Про це в інтерв'ю BBC Україна заявив журналіст-розслідувач з команди Bellingcat Христо Грозев.

За його словами, важливий не сам факт того, що відбувається зі здоров'ям Путіна насправді, а те, що чутки сіють сумніви не лише серед простих росіян, але і серед військових.

"Будь-який такий сумнів у його, так би мовити, довголітті зменшує шанси і ризики, що будуть виконані найстрашніші накази, наприклад, щодо застосування хімічної та ядерної зброї", – вважає Грозєв.

Від одних лише чуток про хворобу Путіна "безпечніше всьому світу".

Коментуючи відсутність президента РФ на публіці, Грозєв підкреслив, що це теж може свідчити про те, що Путін знаходиться в бункері, а його плани щодо України йдуть зовсім не так, як сподівалися в Москві.

"Впродовж 20 років Путін намагається зникнути з горизонту ЗМІ, коли є негативні новини, тому що він не хоче асоціюватися з негативними новинами", – зазначив Грозєв.

Журналіст упевнений, що в голові Путіна "лежить ядерний сценарій". Глава Кремля розуміє, що в такій ситуації він не зможе забезпечити собі термінову втечу з Москви, а тому краще перебувати там, де варто бути "на початку відповідного ядерного удару".

Володимир Путін хворий - що відомо

За інформацією журналістів, президент Росії Володимир Путін вже багато місяців ховається у своєму бункері на Алтаї. Однією з причин відлюдництва називають хворобу.

Як вважають в американській розвідці, у Путіна може бути мозковий розлад, який був викликаний недоумством, хворобою Паркінсона або "стероїдною люттю", що виникає внаслідок лікування онкологічних захворювань стероїдами.

У розвідувальному співтоваристві П'ять очей припускають, що військове вторгнення Росії в Україну може пояснюватися посиленням нездатності ясно мислити, оскільки він не був проінформований про можливі невдачі перед реалізацією своїх злочинних планів.

Також преса на Заході підозрює у Путіна хворобу Паркінсона, Синдром Аспергера, рак підшлункової залози або рак спинного мозку.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що Володимир Путін хворий на онкологію. В одному з останніх інтерв'ю Арестович, з посиланням на лікарів, заявив, що у президента країни-агресора - саркома.

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков стверджує, що російський президент Володимир Путін не хворий на рак. Інформацію про можливу онкологію у Путіна він назвав "вигадкою та брехнею".

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