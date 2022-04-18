"Путіна укокошать": психотерапевт розкрила страшний діагноз господаря Кремля

/ Reuters

У президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії, заявила кандидат психологічних наук Олена Рихальська.

Як розповіла вона в ефірі Апостроф TV, про це можна судити за зовнішніми ознаками.

"У Путіна є все. Просто все. Я його не тестувала, не аналізувала, але як психотерапевт можу сказати, що дуже багато схожого на шизофренію. Це правда. Що таке шизофренія? Скажу швидко, щоб людям було зрозуміло, простими словами. Це коли у людини дві реальності", – сказала вона.

Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

"Історія не змінюється: так само, як перебували з Леніним, так само, як перебували з Сталіним. Читайте історію. У будь-якому випадку вони його якимось чином укокошать", – зазначила Рихальська.

читайте такожЧорна магія з ритуалами для Путіна: таролог розкрила несподіваний сценарій війни в Україні

Нагадаємо, раніше астролог Дмитро Уранус спрогнозував, що в найближчій перспективі хід бойових дій в Україні характеризуватиметься ускладненням на лінії Харків - Гуляйполе, по якій йдуть міста Чугуїв, Барвінкове, Блюзнюки та Лозова.