"Прийшли п'яні і їх записали": окупант розповів про серйозне нове "поповнення" у військах РФ

Російські військові/ Reuters, Радіо Свобода

Окупанти зазнають втрат, їм виплачують тільки половину зарплати, а в своє військо вони беруть будь-якого охочого.

Окупант розповів, як російські військові поповнюють свої ряди всіма бажаючими, які тільки погоджуються до них приєднатися.

У перехопленні розмови окупанта українські розвідники показали, як армія РФ скаржиться, що за обіцяні 300 тисяч рублів їм керівництво виплачує тільки половину.

"Прийшли дві баби бухіє. Кажуть, Ми поїдемо. Їм кажуть, ким ви будете? Вони говорять кухарями. Все, їх записали. Гребують всіх підряд. Аби ти сказав: "Поїхали", - розповідає окупант про нове "поповнення" у військах.

Також окупант поскаржився, що замість обіцяних 300 тисяч рублів насправді їм платять 150 тисяч. Водночас він розповідає про втрати, які вони зазнали від ударів ЗСУ.

"Ми сюди їхали, нас було 670. Зараз 150-147", – розповів загарбник.

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Раніше ми повідомляли про те, що російські десантники влаштували бунт після важкого бою на Луганщині. Ворог зазнав великих втрат і відмовляється наступати далі. Десантники відмовилися від участі в бойових діях і вирішили повернутися додому.

Згодом стало відомо про відмови воювати в Луганській області. Там російські десантники не захотіли атакувати позиції ЗСУ знову, бо українські військові дали сильну відсіч під час штурму траси Бахмут - Лисичанськ. Захопити дорогу їм так і не вдалося, а от втратити частину особового складу вийшло.

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