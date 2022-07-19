Росія зазнала масштабних втрат у боях за Лисичанськ та Сєвєродонецьк

Війна в Україні / Генеральний штаб ЗСУ

У Луганській області під час битв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк українські військові знищили близько 11 тисяч російських окупантів.

Крім того, понад 20 тисяч російських армійців отримали поранення. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в ході дискусії.

"За неофіційними оцінками росіян, в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинули близько 10-11 тисяч окупантів", - сказав глава Міноборони.

Він уточнив, що ЗСУ ліквідували близько 2 тис.бойовиків з "ЛНР" і близько 8-9 тис. військовослужбовців Збройних сил Росії.

Що стосується 20 тис. поранених загарбників, то з них близько 6,5 тис. – це важкі травми з подальшою ампутацією кінцівок.

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Вихід ЗСУ з Сєвєродонецька

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай 24 червня зробив заяву про те, що, українські військові отримали наказ відходити від своїх позицій у Сєвєродонецьку. Він розповів про те, що війська РФ щодня протягом 4 місяців обстрілювали місто, інфраструктура знищена, пошкоджені або зруйновані 90% споруд. Гайдай підкреслив, що на неукріплених територіях може зростати кількість загиблих, тому прийнято рішення про перехід на більш укріплені рубежі.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що ЗСУ в ніч з 23 на 24 червня відійшли з Сєвєродонецька на більш підготовлені позиції. За його словами, це вимушений захід – складно тримати оборону, коли у противника більше сил, а навколо міста підірвані всі мости.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що публічне поширення цивільними особами інформації про проведення військових операцій Збройними силами України і публікація таких відомостей в соціальних мережах частково зриває військові операції. Така ситуація сталася і в Сєвєродонецьку. Українській армії не дали можливість завершити заплановані дії.

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