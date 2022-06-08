УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Російські десантники у паніці тікають з України: відмовляються воювати - Генштаб

8 червня 2022, 10:02

Від участі у бойових діях в Україні відмовились підрозділи зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій.

ВСУ, российские военные
Російські військові тікають з України / УНИАН, Reuters

Російські десантники відмовляються воювати в Україні та повертаються з Луганщини в Росію. Такий бунт вони влаштували через значні втрати. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як повідомляється, додому їдуть підрозділи зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантної дивізії.

"Особовий склад противника деморалізований. За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовились від подальшої участі у бойових діях повертають з Луганської області на територію РФ", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, лише минулої доби українські військові відбили 11 атак окупантів на Донецькому та Луганському напрямках.

Наші захисники майстерно знищили три танки, п'ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять автомобілів, а також три склади з боєприпасами. Крім того, підрозділи ППО збили два БпЛА типу "Орлан-10".

Дивіться онлайн новини Донбасу

Нагадаємо, Росія почала відводити свої війська з частини Запорізької області. Війська РФ не змогли повернути собі передові позиції на західному березі річки Інгулець – ті території зараз контролює Україна.

читайте такожЗСУ на Півдні 4 рази успішно атакували війська РФ: знищені техніка і склад боєприпасів

Раніше повідомлялося, що російські загарбники відводять війська з Мелітопольського і частини Василівського району приблизно за 45 кілометрів на південь від міста Запоріжжя. Про це розповідав очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. Він припускав, що російські війська можуть покидати ці території для ротації, а також зазначав, що вони рухаються у бік окупованого Херсона.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення новини Донбасу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:28

Рвуть окупантів на шматки: ЗСУ б’ють по ворогу з САУ М109, які дала Норвегія

11:05

Росіяни швидко знайшли заміну ліквідованому генералу Кутузову: наступник такий же "м'ясник"

11:03

Схудлу Варнаву викрили в сильній схожості з Джолі

10:36

Бійці ССО знайшли мертвого окупанта, який обіймав вкрадений бойлерВідео

10:35

Німеччина допомагає Україні більше, ніж "майже хто-небудь": не поступаються тільки США - Шольц

Реклама
10:27

Українські воїни ліквідували окупантського полковника-морпіхаВідео

10:02

Російські десантники у паніці тікають з України: відмовляються воювати - ГенштабВідео

09:52

ЗСУ успішно контратакують на Херсонщині, РФ йде в наступ лише на одному напрямку – розвідка БританіїВідео

09:50

Банкомат "ПриватБанку" списав з картки гроші і не видав готівку: українець поскаржився на проблему

09:27

Залізничники та морські перевізники на Дунаї отримають фінансові гарантії своєї роботи - Кубраков

09:17

Гороскоп на сьогодні, 8 червня 2022: Тільцям – гроші, Ракам – вдалі збіги, Терезам - погані передчуттяВідео

09:16

Росія починає шарахатись від Путіна, або З чим пов'язана нова істерика МедвєдєваПогляд

09:00

У Білорусі хочуть створити ударні угрупування на кордоні з Україною - ГенштабВідео

08:58

"Вона дуже хоче жити": у сестри Жанни Фріске виявили ракВідео

08:53

Понад 1000 полонених з Азовсталі окупанти вивезли до Росії – росЗМІВідео

08:19

Чоловіків можуть почати випускати за кордон: Арестович розповів подробиці

07:53

ЗСУ відкинули ворога на Сєвєродонецькому і ще 2 напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронтіВідео

07:08

Українські воїни на Півдні 4 рази успішно атакували війська РФ: знищені техніка і склад боєприпасівВідео

06:32

РФ відводить свої війська з позицій на Запоріжжі – ISWВідео

06:31

Кремлівського "Доктора Зло" потрібно заспокоїти: чому НАТО доведеться втрутитися у війну в УкраїніПогляд

Реклама
06:23

Правити і жити Путіну залишилося недовго – астролог передбачив долю президента Росії

05:20

Ленд-ліз вже на підході: за тиждень-другий Україна отримає зброю, яка потрібна ЗСУ - ЖдановВідео

05:10

Найсмачніші і хрусткі гарячі рулетики з лаваша: дуже простий рецептВідео

04:51

Чому не можна спати з мокрим волоссям: відповідь експертів

04:41

Відвертий перебір або перебір з відвертістю: Кайлі Дженнер знялася в "голому" бікіні

04:11

Творець Гри Престолів Джордж Мартін назвав Путіна головорізом, але заступився за росіян

04:03

Запальна мамасіта: 55-річна Сальма Хайєк покрутила пишними стегнами в ритмі пристрасної сальсиВідео

03:31

"Ніби з секонду": Волочкова в "стильному" прикиді зганьбилася на людях

03:30

Арнольд Шварценеггер отримав у подарунок вишиванку від уродженця Бучі

03:10

Тропічні зливи і нестерпна спека: кліматолог назвала найспекотніший період літаВідео

02:42

ЖК зірки Скаженого весілля обстріляли з "Градів": "Було дуже страшно. І звук, і вибух"

02:33

Завжди домагаються свого: три найуспішніших жінки гороскопу

02:07

Чи може війна в Україні закінчитися до кінця року – відповідь військового експерта ЖдановаВідео

01:32

"Потрібні генерали для атак": експерт пояснив, чому система управління армією РФ терпить крах

00:51

Прикмети на 8 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:02

"Бачу, як летить ракета, і лунає вибух": дружина Юрія Ткача накрила собою доньку під час обстрілу

07 червня, вівторок
23:49

"Питання до Серьоні": Єфросиніна жорстко "пройшлася" по Лазарєву

23:38

Як безпечно бути на зв'язку в окупації: важливі поради для українців

23:34

Осадча розповіла, як війна вплинула на відносини з Горбуновим

23:23

Підтримує Україну і не вибачилася на колінах: журналістка РФ звинуватила Лободу в біполярному розладі

Реклама
22:58

Вдарить похолодання +11: синоптики назвали найхолодніші дніВідео

22:34

Потужні удари артилерії: рашистів відігнали з півночі Харківщини - Арестович

22:31

"У Кремлі вже готують план відступу": таролог дала прогноз, коли закінчиться війна в УкраїніВідео

22:13

Бійці ЗСУ ударом з українського ПТРК Стугна знищили танк армії РосіїВідео

22:03

"Кожен із нас зробив свій вибір": Подкопаєва розповіла, як спілкується з кумою-зрадницею Ані ЛоракВідео

22:00

Чому ЗСУ не йдуть у контрнаступ: Зеленський назвав причинуВідео

21:47

Ще один крок до перемоги: ЗСУ знищили 2 російських склади з боєприпасамиВідео

21:32

"Палять навмисне по місцях, де можуть ховатися люди": росіяни посилили наступ на СєвєродонецькВідео

21:26

"Бункерний щур буде знищений": астролог передрік долю Путіна і зміну влади в РФВідео

21:17

Повне ембарго на газ з Росії: Україна відмовиться від закупівель в ЄС і купуватиме паливо у СШАВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти