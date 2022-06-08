Російські десантники у паніці тікають з України: відмовляються воювати - Генштаб

Російські військові тікають з України / УНИАН, Reuters

Російські десантники відмовляються воювати в Україні та повертаються з Луганщини в Росію. Такий бунт вони влаштували через значні втрати. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як повідомляється, додому їдуть підрозділи зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантної дивізії.

"Особовий склад противника деморалізований. За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовились від подальшої участі у бойових діях повертають з Луганської області на територію РФ", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, лише минулої доби українські військові відбили 11 атак окупантів на Донецькому та Луганському напрямках.

Наші захисники майстерно знищили три танки, п'ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять автомобілів, а також три склади з боєприпасами. Крім того, підрозділи ППО збили два БпЛА типу "Орлан-10".

Дивіться онлайн новини Донбасу

Нагадаємо, Росія почала відводити свої війська з частини Запорізької області. Війська РФ не змогли повернути собі передові позиції на західному березі річки Інгулець – ті території зараз контролює Україна.

читайте такожЗСУ на Півдні 4 рази успішно атакували війська РФ: знищені техніка і склад боєприпасів

Раніше повідомлялося, що російські загарбники відводять війська з Мелітопольського і частини Василівського району приблизно за 45 кілометрів на південь від міста Запоріжжя. Про це розповідав очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. Він припускав, що російські війська можуть покидати ці території для ротації, а також зазначав, що вони рухаються у бік окупованого Херсона.

Інші новини: