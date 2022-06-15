Десантники РФ відмовляються йти в наступ: ЗСУ влаштували їм пекло на трасі Бахмут - Лисичанськ

Рашисти відмовляються воювати, вони бояться ЗСУ / Колаж Reuters, Генштаб ЗСУ

Російські десантники відмовляються атакувати українські позиції. Вони бояться йти в наступ після того, як ЗСУ дали сильну відсіч під час штурму траси Бахмут - Лисичанськ. Про це заявив журналіст Роман Цимбалюк.

За його даними, 13 червня десантники і солдати з 1-го армійського корпусу "ДНР" спробували взяти під свій контроль трасу. Захопити дорогу їм так і не вдалося, а от втратити частину особового складу вийшло.

"В ході штурмових дій загинули 12 військовослужбовців ЗС РФ, 16 — поранені. Після невдалого наступу особовий склад, який брав участь у бойових діях, відмовляється надалі йти в атаку", — розповів Роман Цимбалюк.

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Раніше ми повідомляли про те, що російські десантники влаштували бунт після важкого бою на Луганщині. Ворог зазнав великих втрат і відмовляється наступати далі. Десантники відмовилися від участі в бойових діях і вирішили повернутися додому.

Нагадаємо, Росія почала відводити свої війська з частини Запорізької області. Війська РФ не змогли повернути собі передові позиції на західному березі річки Інгулець – ті території зараз контролює Україна.

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