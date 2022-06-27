Окупант з жахом розповів матері про втрати армії РФ і страх воювати з ЗСУ: перехоплення розмови

Окупанти / Reuters, Радіо Свобода

Російські окупанти в Україні скаржаться на поганий стан справ і просять родичів шукати військових юристів, які допомогли б їм покинути лінію фронту.

Як повідомляє Головне управління розвідки з чергового перехоплення розмови стало зрозуміло, що окупанти зазнають значних втрат, а підкріплення не отримують, оскільки інші бояться його підвозити.

Російський окупант у розмові з матір'ю підкреслив, що командир і всі офіцери з їхньої роти загинули.

"Командир роти, всі офіцери. І що робити, як нам? Як вчинити правильно? Нам треба бути підкованими. Тому що тут приїжджають, нам намагаються щось впарити. Ми, звичайно, їх слухаємо. Але нам здається, що це все х... і... (дурниці). Вже місяць підкріплення очікуємо", - поскаржився путінський солдат.

За його словами, половина військових вже "духовно здалися". Окупанти готові хоч відразу сісти в автомобілі і виїхати.

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Війна в Україні

Раніше ми повідомляли про те, що російські десантники влаштували бунт після важкого бою на Луганщині. Ворог зазнав великих втрат і відмовляється наступати далі. Десантники відмовилися від участі в бойових діях і вирішили повернутися додому.

Згодом стало відомо про відмови воювати в Луганській області. Там російські десантники не захотіли атакувати позиції ЗСУ знову, бо українські військові дали сильну відсіч під час штурму траси Бахмут - Лисичанськ. Захопити дорогу їм так і не вдалося, а от втратити частину особового складу вийшло.

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