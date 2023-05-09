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"Пригожина найближчим часом вб'ють": Піонтковський розповів, хто хоче смерті російського терориста

Аліна Дембіцька
9 травня 2023, 17:00 оновлено 9 травня, 17:01
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Опозиціонер підкреслив, що Пригожин бере участь у кастингу нового фюрера для російського народу.
Пионтковский, Пригожин
Піонтковський розповів, хто хоче смерті Пригожина / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Керівника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина незабаром можуть усунути спецзагони міністра оборони країни-агресорки Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Таку думку висловив російський опозиціонер та публіцист зі США Андрій Піонтковський у своєму Telegram-каналі.

"Пригожин бере участь у кастингу нового фюрера для російського народу. Безумовно, він виграє цей кастинг у Путіна в очах так званої патріотичної спільноти", - зазначив Піонтковський.

Російський опозиціонер переконаний, що авторитет російського диктатора Володимира Путіна стрімко падає. І в першу чергу серед тих, кого вважали його підтримкою.

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"Навіть затята путіністка Маргарита Симоньян звертається до Путіна і каже, що "людей вже нудить від його обіцянок", - підкреслив експерт.

Піонтковський додав, що "зрадити Путіна – це передбачити прихід наступного російського вождя".

"Або Пригожина найближчим часом вб'ють. Шойгу і Герасимов ще зберегли спецзагони, які можуть виконати це завдання", - резюмував він.

Хто такий Андрій Піонтковський

Андрій Піонтковський (нар. 30 червня 1940, Москва) – російський політолог, публіцист; математик, кандидат фізико-математичних наук. Активний критик Путіна та політики Росії, дослідник владного бандитизму, путінізму та рашизму, опублікував багато статей та монографій із цієї теми.

Із 2019 року дає інтерв'ю різноманітним українським ЗМІ, демонструючи глибоку обізнаність у світовій політиці та внутрішній політиці Росії. Піонтковський виступає критиком, коментує та аналізує міжнародну політику та політику РФ, вказуючи на помилки та надає припущення, ділиться спостереженнями.

Через переслідування у РФ мешкає у Вашингтоні, США, пише Вікіпедія.

Конфлікт Пригожина з Міноборони РФ через ситуацію в Бахмуті

Ватажок бандформувань ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 5 травня пішов на відкритий конфлікт з міністром оборони країни-агресора РФ Сергієм Шойгу і начальником Генштабу Валерієм Герасимовим. Причиною послужив гострий снарядний голод у лавах бойовиків "Вагнера". Пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів своїх найманців і буквально обматюкав керівництво російської регулярної армії. За його словами, нестача боєприпасів досягає у бойовиків 70%.

Також 5 травня Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області. А 6 травня Пригожин сказав, що передасть захоплені позиції в Бахмуті Донецької області бойовикам Рамзана Кадирова. "Передача позицій" запланована на 10 травня.

7 травня Пригожин заявив, що його найманці отримають боєприпаси і озброєння, яких він в істериці вимагав. Курирувати діалог з Міноборони в ухваленні рішень буде генерал-полковник Сергій Суровікін.

До слова, як зазначив журналіст, телеведучий, політичний аналітик Євген Кисельов, у ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина є можливості для того, щоб поборотися за владу в країні-агресорці Росії, але якщо гра, в яку він грає, буде програна, то довго він не проживе. За словами експерта, Пригожину доведеться тікати й спробувати розчинитися десь на просторах планети.

Дивіться відео про те, як і чому "вагнерівці" тікають із Бахмута:

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