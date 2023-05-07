Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" у Міноборони РФ пообіцяли боєприпаси і Суровікіна в підручні

Ватажок "вагнерівців" стверджує, що його найманці отримали карт-бланш на дії в Бахмуті і можуть діяти так, "як вважають за потрібне".

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Пригожин заявив про повернення Суровікіна / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці отримають боєприпаси і озброєння, яких він в істериці вимагав кілька днів тому. Курирувати діалог з Міноборони в ухваленні рішень буде генерал-полковник Сергій Суровікін.

"У сухому залишку наступне - нам обіцяють дати боєприпаси та озброєння стільки, скільки нам потрібно для продовження подальших дій, нам клянуться, що на фланзі буде виставлено все, щоб нас не підрізав противник", - заявив Пригожин у своєму Telegram-каналі.

За його словами, "вагнерівці" отримали карт-бланш на дії в Бахмуті й можуть діяти так, "як вважають за потрібне".

відео дня

"І нам дають Суровікіна, як людину, яка ухвалюватиме всі рішення в рамках бойових дій ПВК "Вагнер" у взаємодії з Міністерством оборони. А це єдина людина із зіркою генерала армії, яка вміє воювати. Більше з цією зіркою жодної людини розумної немає", - заявив ватажок ПВК.

Що відбувається в Бахмуті

Ватажок бандформувань ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 5 травня пішов на відкритий конфлікт з Міністром оборони країни-агресора РФ Сергієм Шойгу і начальником Генштабу Валерієм Герасимовим. Причиною послужив гострий снарядний голод у лавах бойовиків Вагнера.

Пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів своїх найманців і буквально обматюкав керівництво російської регулярної армії. За його словами, нестача боєприпасів досягає у бойовиків 70%.

Також 5 травня Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області.

6 травня Пригожин заявив про те, що передасть захоплені позиції в Бахмуті Донецької області бойовикам Рамзана Кадирова. "Передача позицій" запланована на 10 травня.

Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті і стан "вагнерівців". За його словами, "вагнерівці" випускають понад 20 тисяч снарядів на день.

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