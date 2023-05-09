"Довго не проживе": Кисельов спрогнозував долю Пригожина, якщо він програє боротьбу за владу

Навіть якщо ватажок ПВК "Вагнер" сховається в джунглях Центральноафриканської Республіки, його шукатимуть довго і наполегливо.

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Пригожин або буде ліквідований, або тікатиме, вважає Євген Кисельов / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

У ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина є можливості для того, щоб поборотися за владу в країні-агресорі РФ, але якщо гра, в яку він грає, буде програна, то довго він не проживе. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив журналіст, телеведучий, політичний аналітик Євген Кисельов.

За його словами, Пригожин вже майже рік діє як публічний політик.

"У нього вже з'явилася деяка громадська підтримка, його бояться, ненавидять, у когось він викликає огиду, а у когось і захоплення. Тому що він - представник кримінальної культури, але їй схильні мільйони людей в Росії. Вони можуть скласти для нього певну соціальну базу підтримки на першому етапі. У нього є гроші, зброя, засоби масової інформації, а це чимало для того, щоб поборотися за владу того чи іншого рівня", - вважає Кисельов.

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Але якщо Пригожин програє, то "довго на світі він не проживе" або йому доведеться тікати й спробувати розчинитися десь на просторах планети.

"Може, в Африці - ми ж знаємо, що він там вже давно орудує, у нього є інтереси. І, можливо, десь в джунглях Центральноафриканської Республіки знайдеться місце, де йому вдасться сховатися. Але шукати його потім будуть довго і наполегливо. І, можливо, знайдуть", - вважає аналітик.

Хто такий Євген Кисельов? Євген Олексійович Кисельов — 15 червня 1956, Москва, Російська РФСР, СРСР) - російський та український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, телеведучий, пише Вікіпедія.

Дивіться інтерв'ю Євгена Кисельова Главреду:

Конфлікт Пригожина з Міноборони РФ через ситуацію в Бахмуті

Ватажок бандформувань ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 5 травня пішов на відкритий конфлікт з міністром оборони країни-агресора РФ Сергієм Шойгу і начальником Генштабу Валерієм Герасимовим. Причиною послужив гострий снарядний голод у лавах бойовиків Вагнера.

Пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів своїх найманців і буквально обматюкав керівництво російської регулярної армії. За його словами, нестача боєприпасів досягає у бойовиків 70%.

Також 5 травня Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області.

6 травня Пригожин заявив про те, що передасть захоплені позиції в Бахмуті Донецької області бойовикам Рамзана Кадирова. "Передача позицій" запланована на 10 травня.

Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті й стан "вагнерівців". За його словами, "вагнерівці" випускають понад 20 тисяч снарядів на день.

7 травня Пригожин заявив, що його найманці отримають боєприпаси і озброєння, яких він в істериці вимагав. Курирувати діалог з Міноборони в ухваленні рішень буде генерал-полковник Сергій Суровікін.

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