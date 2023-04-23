"Будемо знищувати всіх": Пригожин наказав своїм найманцям більше не брати полонених

Пригожин заявив, що російські загарбники нібито ніколи не будуть порушувати міжнародні закони гуманізму.

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Пригожин наказав своїм найманцям більше не брати полонених / Соцмережі, скріншот

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин наказав своїм бойовикам не брати полонених. Він заявив, що відтепер "вагнерівці" будуть "знищувати всіх".

Так, Пригожин заявив, що російські загарбники нібито ніколи не будуть порушувати міжнародні закони гуманізму. Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

"Будемо просто знищувати всіх на полі бою", - заявив "кухар Путіна".

відео дня

Своє рішення ватажок бойовиків виправдав нібито перехопленою розмовою воїнів ЗСУ, де ті буцімто кажуть ліквідувати "300-го" "вагнерівця". Відтак Пригожин цинічно заявив, що тепер для "вагнерівців" буде діяти новий закон.

"Цей закон називатиметься "законом трьохсотого" – ми поки що не знаємо, як звали нашого хлопця, якого розстріляли ЗСУ. Вбиватимемо всіх, хто на полі бою. Жодного полоненого більше не брати!" - заявив російський терорист.

Зауважимо, що достовірність перехоплення ніким не підтверджена. Водночас нещодавно Главред повідомляв, що "вагнерівці"дали покази, на яких заявили, що ватажок бандформувань ПВК "Вагнера" Євген Пригожин особисто давав накази про масові вбивства мирних жителів, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку, під час захоплення територій на сході України.

Так, екс-засуджені з РФ Азамат Улдаров і Олексій Савічев розповіли подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків, підриву ями з більш ніж 50 пораненими полоненими і т.зв. "500-ми" (ті, хто вирішив покинути війну і відмовився виконувати накази про вбивство українців). Крім того, бандами ПВК "Вагнера" проводилися "зачистки" житлових будинків на захопленій території України з убивством всіх, в тому числі дітей.

Нагадаємо, що 6 березня в мережі з'явилося відео, на якому знято момент розстрілу українського захисника, який потрапив у полон до окупантів. Захисник, який потрапив у полон до загарбників, каже: "Слава Україні". Відразу після цих слів росіяни розстріляли українця.

Окрім того, 11 квітня в російських пабліках з'явилося відео розправи над українським військовослужбовцем. На опублікованих кадрах люди у військовій формі з відзнаками російських окупантів страчують живу людину з жовтою стрічкою – її, як правило, використовують ЗСУ.

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