Пригожин пішов проти Кремля: глава ПВК "Вагнер" спростував головні наративи російської пропаганди

Євген Пригожин заявив, що Росія воює "виключно з українцями", але не із самим НАТО. Також він поставив під сумнів існування "нацистів" в Україні.

Євген Пригожин спростував наративи кремлівської пропаганди / скріншот

Кухар Путна, голова ПВК Вагнер Євген Пригожин пішов проти наративів Кремля і російської пропаганди. Зокрема, він спростував заяви про те, що Росія воює з НАТО й піддав сумніву існування "нацистів" на території України, про які постійно говорить Москва.

"Кухар Путіна" зазначив, що Росія воює "виключно з українцями", оснащеними технікою, наданою НАТО, і деякими "русофобськими" найманцями, які добровільно підтримують Україну, але не із самим НАТО", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Пригожин підкреслив, що російські чиновники, найімовірніше, знали, що НАТО запропонує Україні допомогу, тому що "смішно думати, що, коли РФ вирішила почати війну, то не врахувала допомогу НАТО Україні".

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"Засновник ПВК "Вагнер" розповів і про те, що не впевнений в цілях "денацифікації" в Україні, оскільки не знає, чи є в Україні "нацисти", - зазначають аналітики ISW.

За словами експертів, своїми висловлюваннями Пригожин "фактично відкинув довоєнні та повоєнні заяви Кремля про те, що РФ необхідно захищатися від загрози НАТО в Україні, і підірвав необхідність і ймовірність заявлених російським диктатором Путіним максималістських цілей його вторгнення".

Як повідомляв Главред, раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що РФ "перемогла" Україну в перші дні повномасштабного вторгнення, а потім почалася війна з НАТО. В її уяві окупанти "переможуть весь західний світ" у боях за Бахмут і Вугледар.

Також Симоньян говорила, що Третя світова війна вже почалася. На її думку, "вони" (ймовірно, США і країни Заходу) не зупиняться, поки нібито не знищать Росію.

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