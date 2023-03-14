"Перемогли Україну за 2-3 дні": Симоньян помарила про те, як РФ візьме гору над НАТО

Пропагандистка заявила, що зі взяттям Бахмута і Вугледара Росія "переможе весь західний світ".

Маргарита Симоньян заявила, що РФ "перемогла" Україну в перші дні війни / скріншот

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що РФ "перемогла" Україну в перші дні повномасштабного вторгнення, а потім почалася війна з НАТО. В її уяві окупанти "переможуть весь західний світ" у боях за Бахмут і Вугледар.

Головний редактор російського пропагандистського телеканалу RT впевнена, що ЗС РФ знищили основні військові сили України, "коли взяли Гостомель".

"Давайте зрозуміємо, з ким ми воюємо. Ми не воюємо з жодною Україною. Україну ми, як таку, перемогли в перші два-три, скільки там днів. Коли взяли Гостомель... Ну, обеззброїли абсолютно Україну, знищивши основні її військові сили, а потім почалася війна з НАТО. І не лише з НАТО, тому що ми воюємо з країнами, і не входять в НАТО. Так ось, зараз йде війна з НАТО на території України", — заявила пропагандистка на росТБ.

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Симоньян не сумнівається в тому, що російським військам під силу протистояти Заходу. За словами пропагандистки, досить уявити, що буде, "коли ми в цій війні переможемо".

"Я навмисно кажу не якщо, а коли, з божою допомогою", — сказала Симоньян і при цьому перехрестилася.

Пропагандистка додала, що зі взяттям Бахмута і Вугледара Росія "переможе весь західний світ, який туди зараз відправляє всю свою міць".

"Коли ми всю цю орду переможемо, ми підтвердимо звання найбільш великої країни світу", - заявила вона.

Маргарита Симоньян помарила про те, як РФ переможе весь західний світ / скріншот

Як повідомляв Главред, російська пропагандистка Маргарита Симоньян зізналася, що зустрічала Новий 2023 рік із сумним обличчям, оскільки чекала "бавовни" в Росії в новорічну ніч, і змогла заснути лише під ранок.

У лютому Симоньян спробувала виправдатися перед росіянами за постійні провали армії РФ в Україні. За її словами, цілі так званої "СВО" навмисно були сформульовані так розмито, адже в процесі бойових дій "вони можуть змінюватися залежно від ситуації".

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