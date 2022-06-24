"Першим бомбити будемо Лондон": у РФ пригрозили Британії через блокаду Калінінграда

РФ пригрозила Лондону бомбардуванням / psb4ukr.org, Reuters

Лондон стане першим містом, яке РФ почне бомбити, якщо блокада Калінінграда призведе до Третьої світової війни. Про це заявив депутат Держдуми РФ генерал Андрій Гурульов, повідомляє Sky News.

"Ми знищимо всю групу космічних супутників противника під час першої повітряної операції. Ніхто не буде хвилюватися, американці вони чи британці, ми б розглядали їх усіх як НАТО", - сказав він.

Він також заявив, що в такому випадку РФ нібито "послабить всю систему протиракетної оборони ворога на 100%".

"По-третє, ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим постраждалим буде Лондон. Кришталево ясно, що загроза миру виходить від англосаксів" - додав депутат.

Як відомо, у 2014-2015 роках Гурульов брав безпосередню участь у війні проти України.

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Блокада Литвою Калінінградській області

Литва з 18 червня, керуючись санкціями Євросоюзу щодо Росії, ухвалила рішення щодо припинення транзиту низки російських товарів до Калінінградської області. Губернатор регіону Антон Аліханов заявив, що ембарго торкнулося близько 50% всіх вантажів, які потрапляли в область з інших російських регіонів.

Керівник комісії Ради Федерації із захисту державного суверенітету РФ Андрій Клімов вибухнув погрозами на адресу Литви. За його словами, Росія у такій ситуації, мовляв, може вирішити проблему транзиту до Калінінградської області "будь-якими обраними способами".

"Євросоюз, якщо він негайно не виправить нахабну витівку Вільнюса, сам же дезавуює для нас легітимність всіх документів щодо членства Литви в ЄС і розв'яже руки для вирішення створеної Литвою проблеми Калінінградського транзиту будь-якими обраними нами способами", - підкреслив Клімов.

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