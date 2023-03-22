Після емоційного заклику Зеленського країни НАТО можуть надіслати Україні винищувачі - Столтенберг

Генсек НАТО не виключив, що країни-члени підуть далі у постачанні зброї і надішлють Україні F-16 або інші західні літаки.

Генсек НАТО не виключив, що країни-члени надішлють Україні західні винищувачі / УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключив, що союзники зважаться на надсилання Україні західних винищувачів, про які так просив президент Володимир Зеленський. Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю Guardian.

Так, генсек НАТО не виключив, що країни-члени підуть далі у постачанні зброї і надішлють Україні F-16 або інші західні літаки, після емоційного заклику українського гаранта Володимира Зеленського щодо "крил для свободи" в лютому.

"Ми повинні продовжувати розглядати потребу в більших можливостях", - сказав Столтенберг, підкресливши, що, незважаючи на початкову очевидну відмову президента США Джо Байдена надати винищувачі американського виробництва, "не було прийнято жодних рішень щодо F-16".

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Передача Україні винищувачів МіГ-29

На початку березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна вже готова передати Україні всі винищувачі МіГ-29, які еребувають у робочому стані та стоять на озброєнні Повітряних сил країни. Президент Польщі зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що в України зараз є пілоти, які вміють керувати цими літаками. Дуда висловив упевненість, що в майбутньому Україні потрібно буде поставити F-16.

16 березня польський лідер Анджей Дуда заявив, що Україна отримає від Польщі 4 винищувачі МіГ-29 найближчими днями.

"Чотири літаки ми передаємо Україні в повному робочому стані протягом наступних кількох днів. Решту літаків обслуговують, готують. Їхнє місце займуть нові літаки FA-50 з Південної Кореї, перші з яких очікуємо до кінця року. А потім ескадрильї літаків F-35", - заявив Дуда.

17 березня уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29. За попередньою інформацією, Україні передадуть 13 літаків.

"Словацький уряд щойно схвалив відправку 13 Міг-29 в Україну. Обіцянки повинні виконуватися. І коли президент Зеленський попросив більше зброї, зокрема і винищувачі, я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те ж саме", - заявив прем'єр-міністр країни Едуард Хегер.

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