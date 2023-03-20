"Путін – ідіот, але з НАТО не воюватиме": повністю зупинити війну можуть лише війська Альянсу – Яковенко

Війна може продовжитися навіть після виходу захисників України на кордони 1991 року. Щоб усе зупинилося, на кордоні між Україною і РФ мають стати війська НАТО.

Повністю зупинити війну можуть лише війська НАТО, каже Яковенко/ 93 ОМБр Холодний Яр, скрін

Українські військові можуть здійснити великий наступ на окупантів навесні цього року, і упродовж 2023-го зачистити свої території від загарбників. Проте це ідеальний сценарій.

Такий розвиток подій можливий за умови, що Україна отримає необхідну кількість озброєння від партнерів. Таку думку висловив російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко в інтерв'ю Главреду.

"Якщо Україна отримає необхідну кількість озброєнь, серед яких бойові літаки, танки, а також далекобійні ракети, то зможе здійснити весняний наступ й упродовж 2023 року зачистити свою територію від окупанта. Йдеться про ідеальний сценарій, реалізація якого можлива", – зазначає Яковенко.

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Проте війна може не припинитися навіть після звільнення захисниками України усіх українських територій, якщо російський диктатор Володимир Путін залишиться при владі в РФ. У такому разі лінія фронту може просто зміститися на кордон станом на 1991 рік.

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Повністю зупинити війну за таких умов зможуть лише війська Північноатлантичного альянсу, якщо вони стануть на кордоні між Україною та Росією.

"Щоб уникнути такого розвитку подій, Україну повинні прийняти до НАТО. Однак я не впевнений в тому, що Альянс здатний сходу в цьому році прийняти Київ до своїх лав. Для припинення війни потрібно, щоб в Україні, за лінією українсько-російського кордону, стояли війська НАТО", – сказав російський опозиційний політик.

Яковенко наголосив, що війська НАТО в Україні могли б стати реальним гарантом безпеки.

"Очевидно, що Путін – ідіот, але він мило не їсть. Зрозуміло, що з НАТО він не воюватиме", – додав він.

Україна і НАТО

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу, який відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі. Столтенберг висловив сподівання, що президент України зможе бути присутнім на саміті НАТО особисто.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-учасники НАТО готові надати Україні більше одиниць систем протиповітряної оборони, бронетехніки та боєприпасів. Підтримка ЗСУ спрямована, в тому числі, і на посилення обороноздатності держав Альянсу. Союзники будуть підтримувати Київ стільки, скільки потрібно.

Також раніше повідомлялося, що у найближчі місяці НАТО збирається направити до 300 тисяч солдатів до кордону з Росією. Такий крок покликаний перешкодити РФ розширити свою війну за межі України. Перший ешелон, який може складатися з близько 100 тисяч солдатів, готових до висунення до кордону упродовж 10 днів, може бути залучений з Польщі, Норвегії та країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви. Він також може включати багатонаціональні бойові групи, які альянс вже створив на східному фланзі.

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