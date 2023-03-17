"Будуть підводні човни України, літаки": Симоньян запанікувала в прямому ефірі, що РФ знищать

Головний редактор російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що Третя світова війна вже почалася.

Маргарита Симоньян заявила, що Третя світова війна вже почалася / скріншот

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що Третя світова війна вже почалася. На її думку, "вони" (ймовірно, США і країни Заходу) не зупиняться, поки нібито не знищать Росію.

Главред російського пропагандистського телеканалу RT вважає, що зараз варто турбуватися не про те, що почнеться Третя світова, а про те, куди вона поверне.

"Цілком очевидно, що вони не зупиняться. Наступного разу безпілотник буде в наших водах", – заявила пропагандистка, маючи на увазі американський безпілотник MQ-9 Reaper, який збив російський літак в Чорному морі.

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"Ми повинні бути до цього готові: будуть підводні човни України, будуть літаки, все, що можливо, крім ядерної зброї. Будуть військовослужбовці: українські-то закінчуються. Спочатку наймані, а потім і діюча армія", – вважає Симоньян.

"Їх, поки вони нас не знищать, не зупинить нічого, крім одного – неминучої загрози їхньому власному життю", – констатувала пропагандистка.

Маргарита Симоньян / скріншот

Як повідомляв Главред, раніше Симоньян заявила, що РФ "перемогла" Україну в перші дні повномасштабного вторгнення, а потім почалася війна з НАТО. В її уяві окупанти "переможуть весь західний світ" у боях за Бахмут і Вугледар.

Зіткнення Су-27 і американського безпілотника

Вранці 14 березня російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper, внаслідок інциденту дрон був збитий.

За даними The New York Times, американський безпілотник вилетів з військової бази в Румунії для виконання планової місії, яка зазвичай триває 9-10 годин.

Дрон MQ-9 Reaper не ніс озброєнь, хоча конструкція безпілотника передбачає установку на ньому ракет Hellfire.

БПЛА вів спостереження приблизно за 120 км на північний захід від анексованого Росією Криму. За його словами, апарат має складні камери та інші датчики, які дозволяють "заглянути в Крим", не наближаючись до повітряного простору півострова.

Під час перехоплення російськими літаками він знаходився на висоті близько 7,6 км. Су-27 армії РФ кружляли над ним і зливали на нього паливо, ймовірно намагаючись зіпсувати обладнання.

Представник Держдепу США Джон Кірбі заявив, що російські винищувачі збили американський розвідувальний безпілотник в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Однак, за його словами, це не стане перешкодою для продовження запусків американських дронів.

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