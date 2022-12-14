"Кажуть, в Гаазі трибунал хочуть": Соловйов закликає окупувати Нідерланди

У російського пропагандиста Володимира Соловйова стався черговий напад.

Соловйов закликає окупувати Нідерланди / скріншот YouTube

Російський пропагандист Володимир Соловйов закликає окупувати Нідерланди, оскільки там знаходиться Міжнародний кримінальний суд, який розглядає військові злочини, заклики до війни і геноциду.

Судячи з усього, таку відверту маячню пропагандист починає нести через острах бути притягнутим до відповідальності в Гаазькому трибуналі.

В ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" він виступив із закликом вторгнутися в Нідерланди.

"Зараз, кажуть, в Гаазі трибунал хочуть. Тоді може поставити завдання, що ми повинні прийти в Гаагу і запитати: хто там збирається трибунал влаштовувати? У Нідерландах армія чи що з'явилася? Зайти і запитати. Зовсім охаміли. Великій Росії всяка нікчема загрожувати буде, тюльпанів перенюхали", - істерив Соловйов.

Нагадаємо, після провалу в Україні російські пропагандисти почали обговорювати нову можливу жертву агресії - Казахстан.

Про напад на Казахстан заговорив в ефірі пропагандистського ток-шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" якийсь Дмитро Дробницький, представлений як "політолог". За його словами, "наступною проблемою Росії стане Казахстан". Над обґрунтуванням можливої агресії він замислюватися не став, використавши вже знайому "денацифікацію".

Раніше російські політики і пропагандисти цинічно заявили, що Казахстан нібито "ніколи не існував як окрема держава і завжди був частиною Росії". Вони назвали Казахстан "другою Україною".

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