Пригожин може здати Бахмут і влаштувати путч: Кисельов розкрив сценарій заколоту у РФ

Електоральним шляхом Євген Пригожин ніколи не зможе отримати владу в РФ, впевнений Євген Кисельов.

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Євген Кисельов оцінив перспективи Євгена Пригожина / Колаж: Главред. Фото: скріншот, УНІАН

У ватажка бандформувань ПВК Вагнера Євгена Пригожина можуть бути президентські амбіції, заявив відомий журналіст, телеведучий і політичний аналітик Євген Кисельов.

"Я цього виключати не можу. Як і того, що він дійсно може викинути будь-який фортель. Наприклад, взяти і дійсно залишити ті самі позиції. Здати Бахмут, якщо завгодно", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим співрозмовник упевнений в тому, що нормальним, електоральним шляхом Пригожин ніколи не зможе отримати владу в РФ.

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"Зрозуміло, що інституту виборів в Росії немає – він давно зруйнований і похований. Замість виборів - посміховисько. Тому, звичайно, цивілізованим електоральним шляхом ніколи в житті ні Пригожин, ні хто-небудь ще в доступному для огляду майбутньому не збирається, та й не зможе прийти до влади. До влади в Росії сьогодні без відома і всупереч Путіну можна прийти тільки в результаті військового заколоту, путчу, перевороту. Інших варіантів я поки не бачу", - додав Кисельов.

Хто такий Євген Кисельов? Євген Олексійович Кісєльов (15 червня 1956, Москва, Російська РФСР, СРСР) — російський та український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, телеведучий, пише Вікіпедія.

Сценарій перевороту в Росії

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