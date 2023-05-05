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У Росії скасують більшість парадів до 9 травня під приводом удару БПЛА по Кремлю - ISW

Андрій Ганчук
5 травня 2023, 08:54 оновлено 5 травня, 09:02
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Агресору Росії нічого показати на парадах 9 травня, оскільки більша частина її військової техніки або в Україні, або знищена, пишуть аналітики.
Кремль, війська РФ
Росія скасовує паради до 9 травня, щоб приховати деградацію своєї армії - Інститут вивчення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Влада країни-окупанта Росії вже скасувала паради до 9 травня в 21 місті і захопленому Криму або без формального обґрунтування, або під приводом безпеки. Удар по Кремлю, швидше за все, стане ще одним приводом для скасування заходів. Парадів не буде, тому що велика частина передової військової техніки або на війні проти України, або там же була розбита. До того ж росіяни на парадах можуть показати негативну реакцію на велику кількість втрат окупантів під час бойових дій. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW з посиланням на російські джерела йдеться про те, що на території РФ в 21 місті і окупованому Кримському півострові вже скасували паради до 9 травня. В одних містах під приводом безпеки, в інших взагалі не стали оголошувати рішення публічно.

Як вважають аналітики, удар безпілотника по Кремлю також стане приводом для скасування парадів.

відео дня

В Інституті вивчення війни вважають, що Росія, скасовуючи паради, намагається приховати деградацію своїх збройних сил, оскільки з військової техніки їй особливо нічого показати на заходах. Більшість передової техніки або в Україні, або вже знищена під час розв'язаної Москвою війни.

Також американські фахівці припустили, що Москва сподівається не допустити проявів негативної реакції росіян на великі втрати своїх військ в Україні.

Удар безпілотників по Кремлю

В країні-агресорі Росії 3 травня звинуватили Україну в, мовляв, "спробі завдати удару по резиденції Путіна і замаху на главу Росії".

У Мережі з'явилося відео, як невідомий безпілотник залетів на територію кремлівської резиденції Путіна і завдав по ній удару. Кремлівський рупор Пєсков уточнив, що глави РФ на той момент в будівлі не було.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув можливу причетність України до удару по Кремлю.

За словами чиновника, інцидент може вказувати на підготовку Москви до масштабного теракту або ж вказувати на активізацію роботи російського підпілля.

Пізніше президент Володимир Зеленський підкреслив, що Київ не атакував ані Кремль, ані Путіна. Як вважає Зеленський, звинувачення на адресу України - сигнал відсутності перемог РФ на полі бою і провалу плану, спрямованого на окупацію української держави.

Дивіться відео про те, як невідомий безпілотник завдав удару по Кремлю

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