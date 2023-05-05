Імунітет клану Путіна руйнується, Росія втрачає контроль над регіонами - Подоляк

Аварії на критично важливих підприємствах в країні-агресорі Росії відбуваються не просто так, зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Клан Путіна втрачає свій інформаційний імунітет у Росії - Подоляк / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Події на залізницях держави-окупанта Росія і критичних підприємствах відбуваються через ослаблення кремлівської вертикалі влади. Москва втрачає силовий контроль над регіонами, з'являються партизанські і воєнізовані рухи, а інформаційна недоторканність клану Путіна руйнується. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що надзвичайні події на критично важливих підприємствах РФ відбуваються неспроста. Ситуація пов'язана з деякими факторами.

На думку чиновника, інциденти трапляються через зростання управлінської слабкості Кремля і втрати силового контролю Москвою над регіонами.

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Також, як вважає Подоляк, мова йде про появу в Росії агресивно налаштованих і воєнізованих партизанських груп.

Крім того, клан Путіна втрачає свій інформаційний імунітет.

"(Відбувається, - ред.) руйнування сакральності (інформаційної недоторканності) "клану Путіна", - підкреслив Михайло Подоляк.

Безпілотники вдарили по Кремлю

Росія 3 травня звинуватила Україну в нібито "спробі вдарити по Кремлю і замаху на Путіна".

У Москві заявили про атаку, мовляв, "українських" безпілотників по кремлівській резиденції глави РФ. Пізніше у Мережі опублікували кадри удару по даху однієї з будівель у Кремлі і спалах загоряння. Путіна на момент атаки у Кремлі не було.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь заявив, що Україна не має жодного відношення до атаки на Кремль. За його словами, ситуація може бути сигналом підготовки Москвою масштабного теракту. Або в Росії активізувався місцевий підпільний рух.

Пізніше президент Володимир Зеленський уточнив, що Україна не атакувала ані Кремль, ані Володимира Путіна. За його словами, Москва звинувачує в інциденті Київ, тому що потерпає поразок на полі бою і провалила план щодо захоплення української держави.

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