Пішла боротьба за владу в Росії після Путіна, павуки починають знищувати один одного - Піонтковський

Військові злочинці агресора Росії, які керують війною проти України, вже усвідомлюють неминучість поразки, вважає російський політолог Андрій Піонтковський.

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Протистояння Пригожина з Шойгу і Герасимовим - початок боротьби за владу у Росії, - Піонтковський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Військові злочинці Росії, які керують розв'язаною війною проти України, усвідомлюють неминучість поразки і вже обмінюються взаємними звинуваченнями. Павуки в банці почали знищувати один одного. Ситуація сигналізує про початок боротьби за владу в державі, яка буде Володимира Путіна. Про це заявив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що звинувачення ватажка ПВК Вагнера на адресу керівника Міноборони окупантів РФ Шойгу і начальника Генштабу Герасимова в зраді свідчать про початок політичної боротьби.

"Ми героїчно боролися, Пригожин ледь Бахмут не взяв, але нас зрадили у Генштабі і на Рубльовці", - процитував експерт звинувачення бойовиків Вагнера на адресу російських військових.

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Одним з яскравих представників нових борців за владу в Кремлі він назвав генерал-лейтенанта у відставці Андрія Гурульова, який брав участь у формуванні сил окупантів ще в Україні ще в 2014-2015 роках, а тепер став депутатом від Єдиної Росії.

"Його потрібно щодня показувати на українських каналах, щоб було зрозуміло, з ким країна воює і що їй загрожує. Це тип російського генерала", - сказав Піонтковський.

Також він додав, що висновок про тих, хто бореться за владу у РФ після відходу Путіна, можна зробити по засіданню колегії російського Міноборони.

"Сидять морди приблизно такого типу, як у Гурульова. З нами дійсно воює жахлива сатаністська сила", - додав Андрій Піонтковський і підкреслив, що павуки в банці вже починають знищення один одного, і це є дуже позитивним результатом.

Війна Росії проти України

3 травня у трьох регіонах Росії – Брянській області, Краснодарському краї і Ленінградській області – сталися вибухи і пожежа. На Брянщині був атакований військовий аеродром, на Тамані поблизу Кримського мосту загорілася нафтобаза, під Санкт-Петербургом сталася пожежа на найбільшій вертолітній базі. Росіяни звинуватили в цьому Україну, проте ніяких доказів не було наведено.

Пізніше в Кремлі звинуватили Україну в нібито спробі "завдати удару по резиденції Путіна і замаху" на главу країни-агресора РФ. Пізніше в Мережі розмістили відео удару по Кремлю, який був нанесений невідомим безпілотником. Пропагандисти РФ написали, що Путін не постраждав.

Ватажок бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин пішов на відкритий конфлікт з Міністром оборони Росії Сергієм Шойгу і главою Генштабу Валерієм Герасимовим. Пригожин заявив, що у "вагнерівців" серйозний дефіцит боєприпасів і в жорсткій формі поставив Міноборони вимогу вирішити питання.

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