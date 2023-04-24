Росії загрожує палацовий переворот, верхівка обговорює наступника Путіна - ГУР

Зміна влади в країні-агресорі Росії може відбутися таємно, вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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Заколот проти Путіна буде непомітним - Буданов / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Палацовий переворот в Кремлі може статися тихо і непомітно. У такому випадку всім просто скажуть, що хтось загинув з певних причин, а хтось - заарештований. Верхівка в РФ вже обговорює кандидатури наступників Володимира Путіна. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що кремлівські "еліти" вже більше року вивчають питання можливої зміни влади в Росії за умови фактичної поразки Москви у війні проти України, проте "не можуть ніяк до цього прийти".

За словами глави ГУР, в РФ може статися і палацовий переворот, але люди всіх подій не побачать.

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"Це зовсім інше для нас питання. Чи може "палацовий" заколот бути? Може. Але ви його не побачите", - пояснив Буданов і додав, що в такому випадку заявлять про загибель когось від серцевого нападу або арешт тих, хто нібито працював на умовну англійську розвідку.

"Це все вже було. Під час Лівонської війни багатьох стратили як агентів Лівонської держави. Це ще з середньовіччя йде", - нагадав він.

Як вважає начальник військової розвідки України, заколот проти Путіна буде непомітним. Кандидатури на його місце розглядаються, проте Буданов їхніх прізвищ не назвав.

"Давайте просто змоделюємо з вами події. Наприклад, з'явиться повідомлення: "Траур, помер уві сні від серцевого нападу". І все - "Король помер. Хай живе король!"- підкреслив Кирило Буданов.

Палацовий переворот в Росії

Російський опозиціонер, полковник ФСБ Геннадій Гудков вважає, що позиції Путіна слабшають. Як вважає Гудков, Путін відчуває, що після втрати окупованого Криму він припинить бути главою РФ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що палацовий переворот в Росії може статися у тому випадку, якщо трапиться ліквідація кого-небудь з оточення Володимира Путіна. На його думку, в такому випадку спалахнуть внутрішні конфлікти з використанням зброї.

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що США зробили ставку на палацовий переворот в РФ. Однак наразі немає жодних передумов для змови, в країні-агресорі немає консолідуючої фігури, яка могла б замінити Путіна.

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