Ситуація в Росії наближається до подій 1917 року, Кремлю загрожує переворот - Жданов

Україна непричетна до атаки на Кремль-за ударом по резиденції Путіна можуть стояти різні сили, у яких є свої інтереси, вважає Олег Жданов.

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Вдарити по Кремлю могли і групи, які прагнуть до повалення Путіна - Жданов / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

Київ непричетний до подій, пов'язаних з атакою невідомого безпілотника резиденції Володимира Путіна в Кремлі. За ударом можуть стояти різні сили, в тому числі і ті, які хочуть повалити Путіна. Обстановка в країні-агресорі Росії наближається до подій 1917 року, коли стався більшовицький переворот. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що за ударом по Кремлю стоїть не Україна, а, швидше за все, певні сили, серед яких і групи, які зацікавлені в поваленні Путіна.

"Стояти за цим може хто завгодно, адже в Росії зацікавлених осіб "вагон і маленький візок": за цим може стояти Легіон вільної Росії, можуть і якісь опозиційні сили, які бажають скоріше спихнути Путіна з його поста, можуть і російські партизани. Не хочу говорити банальностей про" Московську народну республіку", але хтось же закладає вибухівку в Росії під залізничні колії, хтось же підриває в Пітері опори ліній електропередач і" палить покришки" в районі аеродрому",-зазначив Жданов.

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За його словами, ситуація в Росії поступово наближається до подій 1917 року, коли стався більшовицький переворот.

"Росія сьогодні знаходиться між 1905-им і 1917 роком, вже ближче до 1917-го, коли був терор, який створив хаос в країні. Цим хаосом скористалися більшовики, які на той момент були опозиціонерами, і здійснили військовий переворот", - підкреслив Олег Жданов.

Невідомі безпілотники атакували Кремль

Агресор Росія 3 травня звинуватила Україну в нібито "спробі вдарити по Кремлю і замаху на главу РФ Путіна".

У Москві повідомили про атаку, мовляв, "українськими безпілотниками" резиденції Путіна в Кремлі. Пізніше в мережі з'явилися відповідні кадри. Путіна на момент атаки в будівлі не було.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк спростував повідомлення Кремля і заявив, що Україна не причетна до атаки. За його словами, інцидент свідчить про можливу підготовку Москви великого теракту або вказує на активізацію російського підпілля.

Пізніше президент Володимир Зеленський сказав, що Україні не атакувала ані Кремль, ані його директора Володимира Путіна. На думку Зеленського, Москва звинувачує Київ, оскільки у неї відсутні перемоги на полі бою, а план з окупації України провалився.

Дивіться відео, як безпілотник вдарив по Кремлю

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