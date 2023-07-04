Пригожин може повторити заколот і похід на Москву - російський опозиціонер

Спочатку Пригожину доведеться домогтися релокації ПВК "Вагнер" в Білорусь, доукомплектувати її та вирішити питання з фінансуванням.

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Ігор Яковенко вважає, що Пригожин може повторити військовий заколот в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, Facebook Ігор Яковенко

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може повторити військовий заколот у країні-агресорі РФ. Якщо він опиниться в Білорусі, то буде поступово готувати новий наступ. Таку думку озвучив російський опозиційний політик і журналіст Ігор Яковенко в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, спочатку Пригожину доведеться домогтися релокації ПВК "Вагнер" в Білорусь, доукомплектувати її та вирішити питання з фінансуванням.

Яковенко зазначив, що для підготовки нового наступу Пригожину знадобиться час.

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"У жодному разі Лукашенко не може утримувати ПВК "Вагнер" в таких обсягах, з таким обсягом фінансування. Тому питання походу на Москву "Вагнера" - це питання не сьогоднішнього, не завтрашнього і навіть не післязавтрашнього дня. Для цього повинні дозріти умови", – зазначає політик.

Яковенко вважає, що зараз пряме усунення лідера "вагнерівців" навряд чи на руку російському диктатору Володимиру Путіну.

"Якщо мова не йде про елементарне кілерство. Знайшлася б достатня кількість людей у Збройних силах, які були б готові виконати цей наказ? Все ж таки вони досить довго воювали пліч-о-пліч, тому тут більше питань", - сказав Яковенко.

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Тим часом Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля, пише, що Пригожин "в рамках домовленостей вільно переміщається по Росії".

"Вирішує справи в Санкт-Петербурзі та Москві. Поки досягти якихось компромісів щодо міжнародної діяльності ПВК Вагнера, яка досі залишається під контролем Пригожина, не вдалося. Пригожин наполягає на тому, що і далі буде вести ефективно роботу в цьому напрямку, а будь-які спроби йому перешкодити, він буде розглядати як зрив домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Також Генерал СВР зазначає, що Пригожин активно виводить кошти в Білорусь.

За даними каналу, Пригожин є хранителем достатньої кількості таємниць Путіна, що "дає йому практично гарантований імунітет на недовгий час".

Військовий заколот Пригожина і чистки в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців.

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

За даними Telegram-каналу Генерал СВР, Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ.

26 червня Пригожин почав виправдовувати свої провальні спроби влаштувати бунт в РФ. За його словами, похід на Москву був організований, нібито щоб не допустити закриття ПВК, а диктатора Путіна він скидати не збирався.

27 червня стало відомо, що до Білорусі прилетів літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Тим часом глава Кремля Володимир Путін почав чистку в силових структурах і намагається відновити свій авторитет, який був підірваний в результаті першої за десятиліття спроби перевороту.

Командувач повітряно-космічними силами окупантів агресора Росії Сергій Суровікін затриманий. Поки незрозуміло, чи підозрюють Суровікіна в підтримці військового заколоту ПВК Вагнера і Євгена Пригожина.

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