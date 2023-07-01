Думає, що все під контролем: журналісти дізналися, що Путін робив під час бунту Пригожина

Незважаючи на вагнерівців, які йшли на Москву, диктатор РФ вирішив не зраджувати своїй багаторічний традиції, що лише доводить його відірваність від реальності.

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Журналісти дізналися, що Путін робив під час бунту Пригожина/ скрін

Російський диктатор Володимир Путін у день заколоту найманців ПВК "Вагнера" спостерігав за фестивалем "Алые паруса" у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомили російські журналісти Михайло Зигар і Юлія Таратута. Зокрема, Зигарь у колонці для The New York Times розповів, що російський диктатор ніколи не пропускає свято випускників у своєму рідному місті. Журналіст зазначає, що цей рік не став винятком. Незважаючи на колони вагнерівців, які рухалися на Москву, Путін не турбувався про ситуацію, яка склалася, а все одно вирушив у Санкт-Петербург.

Зигарь повідомив, що у суботу 24 червня глава Кремля спостерігав за фестивалем "Алые паруса" з борту яхти свого друга, бізнесмена Юрія Ковальчука.

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Джерела журналіста зазначили, що така поведінка лише показує, наскільки відірваним від реальності є російський диктатор.

"Він, як і раніше, вважає, що в нього все під контролем і що заколот Пригожина ніяк не вплинув на політичну ситуацію. Але він помиляється. Багато хто, з ким я розмовляв, вважають, що путінська система правління просто не може тривати довго", – зазначив Зигарь.

У той же час журналістка Юлія Таратута зазначила, що, згідно з даними від її джерел, які знайомі з ситуацією, на святі главі Кремля презентували нову яхту – замість конфіскованої в Італії. При цьому джерела зазначають, що подарунок готував особисто Ковальчук.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок вагнерівців назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено", після чого розпочав військовий заколот в РФ.

Вранці 24 червня ПВК "Вагнера" взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Вагнерівці збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК "Вагнера" захопила і Воронеж. Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі своєю чергою заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

Глава української розвідки Кирило Буданов зазначав, що Пригожин зупинив свій наступ за 200 км від Москви тому, що не хотів привести до розвалу РФ. Він додав, що Пригожина переконали щодо того, що цей заколот може буквально "розірвати" Росію. Зробити йому це не дозволили нібито "патріотичні погляди".

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